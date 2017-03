AGeneral Motors confirmou a importação de mais um SUV para o Brasil a partir do México: O Equinox, o modelo tem chegada prevista ao mercado brasileiro no segundo semestre deste ano.O Equinox é um utilitário de porte médio e com ele a GM amplia sua oferta de SUVs Chevrolet no País, cuja linha é composta atualmente por Tracker e Trailblazer, de porte pequeno e grande, respectivamente. Além destes, a companhia considera as versões Activ de Onix e Spin como parte de sua linha de utilitários esportivos.A GM trará o Equinox para substituir o SUV Captiva.

VW Voyage

A Volkswagen do Brasil acaba de conquistar a marca de 1,5 milhão de unidades do modelo Voyage produzidas no País. O marco produtivo foi representado pelo Voyage Highline na cor azul Lagoon, fabricado na unidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Derivado do Gol, o Voyage foi lançado em julho de 1981 e foi totalmente projetado e desenvolvido no Brasil. Ao longo de sua história, já teve mais de 420 mil unidades exportadas para 61 países. Quinto modelo Volkswagen mais vendido do mercado brasileiro, o Voyage registrou 26.074 unidades comercializadas no mercado nacional em 2016.

Carro de polícia

O Livro Guiness dos Recordes concedeu à Polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o certificado de viatura mais veloz do mundo: um Bugatti Veyron adquirido pela corporação em 2016 pelo preço de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 5 milhões na conversão direta). O superesportivo é capaz de atingir a velocidade máxima de 407 km/h. A corporação de Dubai é conhecida por manter supercarros como Lamborghini Aventador, Aston Martin One 77 e Ferrari FF, dentre outros modelos. Recentemente substituído pelo Chiron, o Veyron traz motor W16 de oito litros de aproximadamente 1.000 cv de potência.