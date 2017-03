Jornal inglês diz que Britney Spears pode voltar ao Brasil seis anos após última turnê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após seis anos de molho, Britney Spears anunciou, nesta terça-feira (28), que vai fazer uma nova turnê. A última que ela fez foi "Femme Fatale Tour", em 2011. A novidade foi contada pela própria cantora em seu Twitter. "Animada em me apresentar no exterior neste verão", escreveu. De acordo com o tabloide britânico "Daily Star", é possível que a estrela passe pelo Brasil, além de Argentina, Japão, França e Inglaterra. Nos últimos dois anos, Britney se dedicou quase que exclusivamente a apresentar o show "​Piece of Me" no hotel Planet Hollywood, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A artista fez uma ou outra apresentação fora, como por exemplo a que aconteceu no Apple Music Festival, em Londres, para divulgar o álbum "Glory" (2016). Estão confirmados shows em Manila, nas Filipinas, em 15 de junho, e em Tel Aviv, Israel, em 3 de julho (neste, os ingressos já estão à venda e o setor VIP chega a custar o equivalente a mil reais).