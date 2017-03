Jardim secreto da pauliceia

O hotel é um sobrado restaurado e localizado na Rua Lisboa (foto: Karine Basílio)

Design hotel com a cara da capital, o Guest Urban (www.guesturbansp.com.br) não se restringe a um sobrado de 450m2 totalmente restaurado e localizado na Rua Lisboa, distante apenas a uma quadra da efervescente Praça Benedito Calixto. Em suas 14 suítes, os hóspedes podem desfrutar de um conceito de hospedagem em que são estimulados a se inserir, por diferentes formas, no multifacetado universo paulistano – por exemplo, os quartos são classificados de acordo com a metragem, como Alamedas, Ruas e Avenidas. Por ser pequeno e aconchegante, costuma ser bastante procurado para a realização de eventos. “Muitas empresas alugam o espaço inteiro para eventos corporativos e agora estamos sendo procurados também para a realização de casamentos”, revela um dos sócios, Fábio Queiroz.



O modelo de gestão e hospitalidade concebido pela Officinatres, das sócias Heloisa Mader e Cristina Soares (que têm o Belmond Copacabana Palace e o Refúgio Ecológico Caiman, entre outros clientes), seleciona dicas de acordo com o interesse individual do hóspede, oferecendo uma bike ou cartão de transporte coletivo para explorar as muitas atrações da sétima cidade mais populosa do mundo. A paleta de cores que domina a decoração e o projeto arquitetônico remete à atmosfera aconchegante dos casarões dos anos 60, porém com uma decoração industrial. Há, também, a reprodução do preto e branco que estampa as calçadas de pedriscos que revestem as calçadas paulistanas.



Idealizado pelos sócios Fábio Queiroz e Demian Figueiredo, o Guest Urban se integra à paisagem de Pinheiros e proporciona ao hóspede a possibilidade de viver, integralmente, como um local – fato cada vez mais primordial em viagens, mas nem sempre possível. Poderia ser, simplesmente, um pequeno hotel de design, mas é muito mais: com 14 suítes de ótimo custo-benefício permite ao hóspede se conectar totalmente à cidade.



O projeto surgiu a partir das inquietações desses dois empreendedores. “Amamos São Paulo e percebemos que faltava algo íntimo, confortável e com a cara da cidade”, explica o chef Figueiredo, paulistano formado em Administração de Empresas e Gestão Hoteleira. “Sempre digo que meu trabalho não é cozinhar, mas transformar nossos clientes em grandes anfitriões. Agora é a hora de empregar meu conhecimento para acolher e facilitar a descoberta da cidade que vivo e nasci”, afirma.



Para Queiroz, relações públicas carioca radicado em São Paulo há duas décadas, “simplificar a estadia e informar as pessoas curiosas com dicas atualizadas e descoladas dá uma grande satisfação”. Complementarmente, diz que o website da casa (www.guest urbansp.com.br) faz as vezes de um portal de turismo local, com abas específicas para o hóspede e, quiçá, para qualquer internauta – até mesmo paulistano, tendo ele feito ou não seu check-in. Como destaque, na aba SP Revelada, os sócios dão dicas para conhecer, como insider, destinos de todas as áreas, sejam culturais, gastronômicos, de festas ou noturnos. Um verdadeiro facilitador para o turista numa das cidades com segredos que muitos não têm a possibilidade de descobrir.



Erguido num sobrado da década de 1960, com cerca de 450 m2, o hotel se localiza em um bairro efervescente, sempre tomado de festas, restaurantes, eventos e galerias de arte e, por si, representa um local que assume a tendência de ser ocupado por jovens das mais variadas tribos. Já as áreas externas, como o jardim frontal e o que se localiza na parte de trás do imóvel, contam com projeto paisagístico da Passe Ar Verde. Logo à entrada, uma bela praça – inspirada nas vilinhas típicas do próprio bairro – dotada de Wi-Fi e aberta à rua dá as boas-vindas aos hóspedes, assim como os funcionários – todos com look super cosmopolita da basico.com, cuja estilista, Dedé Bevilaqua, criou peças essenciais (camisa jeans e calça grafite-chumbo) de algodão pima peruano. Nos pés, tênis brancos. Além do café da manhã, produtos exclusivos são vendidos na recepção para consumo nos quartos, já que o hotel indica restaurantes, mas não serve refeições. Entretanto, uma cozinha muito bem equipada, integrada aos jardins do fundo da casa, é um espaço ideal para degustação de produtos e coquetéis para até 120 convidados ou mesmo 250 transeuntes quando integrada à bucólica viela com ares de outrora. Reservas e informações pelo telefone (11) 3081-5030 ou e-mail: reservas@ guesturbansp.com.br. As diárias começam a partir de R$ 199 (com café da manhã).

Bourbon na Festa do Peão

A Festa do Peão de Cotia 2017 vai agitar a cidade entre os dias 05 e 09 de abril. O Bourbon Alphaville Business Hotel oferece localização privilegiada e muito conforto para quem vai curtir a festa. O rodeio de Cotia, que acontece no Recinto de Eventos, é a maior e mais tradicional festa da região, atraindo milhares de pessoas durante os cinco dias. Além do rodeio, acontecem vários shows de grandes artistas da música sertaneja. O hotel criou uma promoção especial com diárias a partir de R$ 179. Os pacotes incluem hospedagem em apartamento duplo Superior e café da manhã servido no restaurante. O Bourbon Alphaville (www.bourbon.com.br) está situado próximo ao Rodoanel, importante via de acesso a Cotia. Além disso, está estrategicamente localizado em uma das regiões mais nobres da grande São Paulo, próximo aos centros comerciais e financeiros de Alphaville. Mais informações sobre o evento: http://festadopeaodecotia.com.br/2017/. Reservas e informações pelos telefones (11) 4197 0123 ou pelo e-mail: reservas.alphaville@bourbon.com.br

