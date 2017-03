Johaine lança hoje EP no Crossroads

Dona de uma das vozes mais marcantes do rock paranaense, a curitibana Johaine, vocalista da RockBugs, agora é carreira solo também. A cantora, guitarrista e compositora lança nesta quinta, dia 30 de março, seu primeiro EP, intitulado Hedonismo, projeto paralelo à sua banda. O show inédito acontece no palco do Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310), a partir das 22horas. A abertura fica por conta das meninas do Punkake.



Há quatro anos na estrada, Johaine vem acumulando boas experiências, pois já participou de diversas bandas de rock, sendo a fundadora da RockBugs, em atividade até os dias atuais. É também vocalista da banda About to Rock.



Sua carreira solo deu início em 2015. Com composições em português, vocais consistentes e agressivos e uma grande presença de palco, a curitibana vem chamando atenção do público. Letras sem filtros, riffs pesados e uma boa dose de atitude são as receitas de suas músicas.



No início deste ano, Johaine finalizou seu primeiro EP, intitulado Hedonismo, produzido pelo renomado Maycon Ananias, e que conta com quatro músicas inéditas e autorais. O novo trabalho tem influência de bandas como Muse, System of a Down, Far from Alaska e Scalene.

SERVIÇO:

O quê: Johaine – Lançamento do EP Hedonismo

Abertura: Punkake

Onde: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: Hoje, a partir 21 horas

Quanto: R$ 20,00

Informações: 41 32433711/ 30242004/ www.crossroads.com.br