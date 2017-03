(foto: Divulgação)

O número de celulares roubados ou furtados não para de crescer no Paraná. Em julho de 2016, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto para facilitar o bloqueio dos aparelhos roubados em até 24 horas após a solicitação do usuário. Isso para evitar que os criminosos tenham acesso a fotos e informações que estejam no aparelho das vítimas.



Esse fato, somado à crise econômica e alta do desemprego, faz com que a população busque alternativas mais viáveis para investir o dinheiro. Isso está fazendo com que muitas pessoas olhem para os smartphones usados da mesma forma que encaram os carros seminovos.



“Trocar de celular, pelo menos uma vez por ano, já é um hábito do consumidor brasileiro. Mas os preços estão cada vez mais altos. Já o valor de um smartphone seminovo pode chegar até 70% de um mesmo modelo novo na loja”, comenta Guille Freire, CEO e fundador da Trocafone.



A Trocafone já vendeu mais de 100 mil aparelhos usados no ano passado. Em 2017, a expectativa é triplicar esse número.

Atualmente, o Paraná é o quarto estado que mais compra celular usado e o terceiro que mais vende o aparelho seminovo, de acordo com o levantamento feito pela Trocafone, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

ITENS PARA A COMPRA DE iPHONE USADO

Desbloqueio do iCloud

Como medida de segurança, a Apple mantém o iPhone bloqueado para novas contas do iTunes até que o antigo dono faça o log out do seu iCloud. Isto tem que ser feito por ele, já que requer a sua senha. Cuidado: caso o vendedor diga que não se lembra da senha e que não é necessário, não compre o aparelho. Ele pode ter sido roubado

Funções

A função “Buscar meu iPhone” também precisa estar desativada para que o novo usuário possa utilizar o celular

Garantia

Dependendo do período da garantia do aparelho, pode ser que não dê para aproveitá-la após comprar um celular usado. No entanto, é uma informação básica que você deve ser fornecida, além disso, é essencial saber se ele já passou alguma vez pela assistência técnica e se possui problemas que são ou não cobertos pela garantia

IMEI

Todo celular possui um número identificador único que independe do chip e da linha. Ele é o melhor caminho para determinar se o aparelho é roubado ou não. Em geral, quando um dispositivo é furtado, o dono deve requisitar a entrada do IMEI em uma lista negra de aparelhos roubados. Por isso, consulte se o IMEI do celular que você está adquirindo consta ou não nesta lista

Vida útil da bateria

Em geral, considera-se que o tempo de vida do próprio smartphone é um índice forte para determinar a qualidade da bateria. Assim, informe-se sobre quando ele foi adquirido originalmente para se ter uma ideia de quanto tempo está em utilização desde a sua fabricação

Sinais de danos por água

Quando um iPhone entra em contato com líquido ao ponto de ter a sua integridade comprometida, alguns sinais acabam ficando para trás. É possível se certificar disso ao verificar a entrada de fones de ouvido. Caso o interior esteja branco, significa que o iPhone nunca molhou. Caso ele esteja nas cores vermelha ou apenas rosa, é um forte sinal de que o celular já teve contato com água e pode ter algumas de suas funções comprometidas

Funções básicas

Por mais que o iPhone a ser comprado aparentemente não tenha problemas, é preciso testar algumas de suas funções para ter certeza. Uma delas é a receptividade de sinal, que pode estar prejudicada depois de mau uso. Teste também o acelerômetro ao abrir rapidamente o aplicativo Bússola. Aproveite para conferir se o GPS está funcionando corretamente ao acessar o app Mapas

CUIDADOS

Exija nota fiscal, caixa e acessórios

Sempre exija a nota fiscal na hora de comprar um smartphone usado. Mesmo que o vendedor diga que não possua mais a nota do aparelho, ele pode tirar uma segunda via na loja onde comprou o celular. É algo relativamente fácil de se fazer, caso a compra tenha sido feita em lojas online. Além da nota, quanto mais elementos originais o smartphone tiver, melhor.

Leitor do chip

Evite smartphones com “problema no leitor do chip”, principalmente se o vendedor não tiver nota fiscal do mesmo. Celulares bloqueados por perda ou roubo não aceitam chip SIM de nenhuma operadora, e é muito raro um aparelho apresentar problemas no leitor.

Teste todas as funções antes de fechar o negócio

Teste todas as funções do celular antes da compra. Leve um chip SIM compatível com o aparelho e faça uma ligação. Fique atento ao chip, pois há smartphones que aceitam apenas chips micro-SIM. Teste as câmeras, veja se há modificações no sistema operacional e, se possível, teste o sinal de Wi-Fi. É muito importante verificar todas as funções possíveis antes de concretizar a compra.

Verifique se há marcas de impacto

Manter o celular intacto durante um ou dois anos pode ser relativamente simples para algumas pessoas e complicado para outras, por isso prefira aparelhos com película ou tela Gorilla Glass. Marcas de amassado ou trincado significa que o celular caiu e, com a queda, a possibilidade de algum dano interno existe, e pode ser que o aparelho não resista a uma próxima queda, ou possa apresentar problemas com o tempo.