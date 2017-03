Praça de Curitiba recebe Campeonato Interdrag de Gaymada

Intervenção discute a diversidade sexual (foto: Franklin de Freitas)

A Praça Osório recebeu, na tarde de ontem, uma intervenção que chamou a atenção de todos. A intervenção urbana “O Campeonato Interdrag de Gaymada”, que o coletivo de artes Toda Deseo apresenta na Mostra do 26ºFestival de Curitiba, surgiu como possibilidade de uma prática artística cujo objetivo é discutir questões sobre diversidade sexual no âmbito público de maneira agregadora e leve, além de muito bem-humorada.

O trabalho, que foi apresentado ontem na Praça Osório e será apresentada no Passeio Público, hoje, às 16 horas, com entrada franca, tem a estrutura de um campeonato esportivo — com uma chave de oito times de seis pessoas, presença de quatro líderes de torcida, uma DJ e uma juíza. Além disso, há um pocket show dos atores em cada intervalo. Os times são formados de maneira espontânea, sem distinção de idade, etnia, tipo físico e, principalmente, identidade ou orientação sexual.

A proposta é um espaço de convivência entre diferentes corpos, a partir do tradicional jogo de queimada. Na dinâmica entre as partidas e os intervalos, o coletivo direciona o público com uma serie de performances e manifestos coletivos.

A Toda Deseo é um coletivo de atores mineiros, de Belo Horizonte, envolvido com questões relacionadas às pessoas trans. Habitualmente o grupo faz suas intervenções em espaços públicos, a fim de que a sociedade se envolva de forma cultural, com a comunidade LGBTQI. “Gaymada” já reuniu cerca de 15 mil pessoas em suas edições: jovens, crianças, idosos dispostos a ocupar a praça de um modo diferente, em um ato resistência à heteronormatividade e contra preconceitos de toda ordem.