Marcas de luxo querem veto a vendas pela Amanzon e eBay

A venda de produtos de luxo pela internet pode estar com os dias contados.Ao menos, as vendidas em plataformas como Amazon e eBay. Isso porque uma corte de justiça europeia começará a julgar um caso que pode determinar se empresas de bens de luxo podem impedir varejistas de vender seus produtos por estes canais. As empresas querem ter exclusividade das vendas. Os donos das marcas têm travado uma disputa com as varejistas online na última década.



As empresas dizem que têm o direito de escolher quem distribui seus produtos para preservar a imagem e a exclusividade dos mesmos. As plataformas online, por sua vez, alegam que esses acordos de distribuição restritiva são anticompetitivos e prejudicam os consumidores. O caso apresentando à Corte de Justiça da União Europeia (ECJ), em Luxemburgo, envolve a empresa alemã Coty, que é subsidiária da fabricante de produtos de beleza norte-americana Coty.



A empresa quer impedir a varejista de vender seus produtos em plataformas como a Amazon. A Coty diz que a venda pela Amazon descumpre o acordo com a varejista, que proíbe a negociação de seus produtos por terceiros. O caso originalmente foi levado a um tribunal na Alemanha, que consequentemente pediu orientação à corte europeia.

EM FORMA, MAS PELO CELULAR

Com 25 anos de idade, o administrador de empresas Edney Matias pesava 96 quilos, 30 acima do ideal. Combinados com rotina sedentária, alimentação desregrada e o estresse do trabalho, Matias foi parar em uma UTI, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar (bloqueio de artérias do pulmão). Quando deixou o hospital tinha apenas uma opção para viver: deixar o modo de vida sedentário para traz. Depois de muita frustração em busca da boa forma descobriu o aplicativo Freeletics.



O aplicativo, que é um personal trainer digital, leva em conta o estágio de condicionamento físico atual do usuário e o peso do próprio corpo para desenvolver uma rotina de treinos focada no objetivo do atleta em potencial. Baseado nos dados de mais de 14 milhões de usuários pelo mundo, o Coach - como é chamado o algoritmo de Inteligência Artificial que fala como um personal trainer com o usuário - estimula o atleta a bater as próprias metas, somar pontos e disputar com outros usuários em uma rede social interna do app, criando um ambiente de game para motivar os usuários.Os pacotes custam de R$ 19,90 a R$ 45,90 por mês. O aplicativo pode ser usado nas plataformas iOS e android.

BIBLIOTECA DE APPS

Escola de filho sem fila?

O aplicativo Filho sem Fila chegou ao mercado para ajudar os pais na hora de pegá-los na escola. Uma vez instalado, por ele os pais conseguem avisar a portaria da escola que está próximo. Assim a escola prepara a criança rapidamente para entrar no carros os pais, evitando esperas e as interminaveis filas nas portas das escolas. O app está disponível nas plataformas Android, Windows e iOS.

BIZARRICES NA REDE

Coelhinho da Páscoa assustador

A criança no colo deste coelho da Páscoa não parece nada contente, seja lá o que for que ele tenha trazido para ela. Medo.