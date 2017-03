Cidade do interior do Paraná é pioneira na luta contra o machismo

O pequeno município de Cidade Gaúcha, localizado no Noroeste paranaense, deu um grande passo no combate ao machismo e à violência doméstica. É que recentemente a Câmara de Vereadores da cidade aprovou, por unanimidade, uma lei que cria um grupo para reabilitação de agentes de violência doméstica. Com isso, tornou-se o primeiro município do Paraná e o segundo de todo o Brasil a aprovar uma legislação dessas — o primeiro foi Taboão da Serra (SP), em 2015.

A Lei Municipal 2.256/2017 instituiu o programa Caminhando Juntos e foi editada em 20 de março, a partir de solicitação do Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha. O MP-PR e o Judiciário vão acompanhar a implementação do trabalho, uma iniciativa prevista pela Lei Maria da Penha e é definida como uma ferramenta importante para o combate à violência contra a mulher e o feminicídio.

“É um pioneirismo de Cidade Gaúcha no combate à violência de gênero e que só traz benefícios”, afirma Dalva Marin Medeiros, promotora de Justiça da comarca de Cidade Gaúcha. “O Ministério Público entende que é necessário que ocorra a discussão sobre violência de gênero porque essa não se rompe somente pela lei, se rompe pelo empoderamento das vítimas”.