Cirurgia pode reduzir convulsões

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50 milhões de pessoas sofrem de epilepsia no mundo todo. No Brasil cerca de 3 milhões de pessoas têm a doença causada por descargas excessivas nos neurônios. Essa desordem cerebral pode ser tanto geneticamente determinada, quanto adquirida por meio de traumatismo, acidente vascular cerebral ou qualquer outra lesão que traumatize o cérebro.

O sintoma mais característico da epilepsia é a convulsão, consequência da perturbação das células nervosas. Apesar do grave sintoma, a maioria dos casos pode ser tratada com medicamentos.

De acordo com o Chefe da Unidade de Cirurgia de Epilepsia do Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba), Murilo Meneses, a epilepsia pode ser controlada em até 80% dos casos. “Os pacientes que não respondem aos medicamentos são submetidos a uma investigação rigorosa com exames específicos (entre eles o Vídeo Eeg - eletroencefalograma), que nos indicam se o paciente é apto a outras alternativas de tratamento, como por exemplo à micro neurocirurgia do Nervo Vago”, explica.

O INC é um dos hospitais pioneiros da Estimulação do Nervo Vago, alternativa moderna e menos invasiva adotada pelos especialistas mais qualificados da área para reduzir os sintomas da epilepsia.