Vereadores ouviram, ontem, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) e do Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba (Sigmuc) sobre os projetos de ajuste fiscal propostos pela gestão do prefeito Rafael Greca (PMN). O presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB), disse que os secretários serão convocados para prestar esclarecimentos e apresentar os dados que subsidiaram a elaboração das 12 propostas. “Vamos montar um calendário com os líderes e os presidentes das comissões (que receberão os projetos). Ratifico o que foi combinado, que haverá um diálogo franco, aberto e responsável, com números”, garantiu o tucano.

Surpresa

Segundo Serginho do Posto, a situação financeira anunciada pela gestão anterior, em audiência pública no final de setembro passado para prestação de contas quadrimestral, é diferente da apresentada pela atual administração municipal, que aponta uma dívida de R$ 1,2 bilhão. “A Câmara ficou muito preocupada e também se surpreendeu,”, alegou.

“Tratoraço”

“Ninguém quer prejudicar o servidor. Diálogo vamos fazer sempre. Vamos ver aquela coisa do que tem que passar e não tem que passar. Não há tendência de se retirar direitos”, argumentou o líder do prefeito, Pier Petruzziello (PTB). “Não haverá tratoraço e não vamos atropelar o Regimento Interno. Nós votamos os planos de carreira com dados, com números, com aquilo que nos mandaram. A gente parte do pressuposto que são pessoas honestas. Ninguém ia votar algo se soubesse que não ia ser cumprido. A última que quero é professor na Rede Globo dizendo que não recebeu salário”, afirmou Pier.

SPC

A Justiça inclui o nome do ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon (região Oeste), Ariston Luís Limberger no cadastro de inadimplentes do Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção Crédito), por uma dívida de mais de R$ 1 milhão com o município. A decisão atende pedido do Ministério Público, e incluiu também a apreensão do passaporte de Limberger, e o cancelamento de todos os cartões de crédito do ex-prefeito.

Credores

A ação do PM trata especificamente de um processo referente a uma dívida do ex-prefeito de R$ 161.941,67 com os cofres municipais. Também cita, porém, outras quatro condenações que somam R$ 1.249.713,38 devidos ao município. Segundo a promotoria, “o devedor, durante todos esses anos de tramitação das execuções, sequer procurou seus credores para acordar a forma de pagamento da dívida, sem ao menos demonstrar o mínimo de interesse que lhe é necessário para quitar suas obrigações com seus credores”

Compras

O Tribunal de Contas do Estado aplicou seis multas, que em março somam aproximadamente R$ 23 mil, a Fernando Ghignone, presidente; e Antônio Hallage, diretor administrativo da Sanepar em 2014. O motivo foram contratações diretas, sem licitação, de produtos e serviços em valores acima dos limites legais. De acordo com o TCE, a estatal realizou três pagamentos em afronta ao limite de R$ 16 mil para compras diretas, que não exigem licitação. Além disso, os técnicos do tribunal apontaram indícios de fracionamento de objeto nas contratações.

Equipamentos

Entre os gastos estão R$ 44.262,72 na compra de 14 modens analógicos, utilizados na automação de sistemas; equipamentos de áudio e vídeo, que totalizaram R$ 69.055,84.