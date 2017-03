Fiscalização (foto: Franklin de Freitas)

Auditores da Receita Estadual do Paraná deram início na manhã de quarta-feira a uma operação integrada que vai apurar irregularidades fiscais em postos revendedores de combustíveis em 133 municípios do Estado, incluindo Curitiba e região metropolitana.

Serão fiscalizados 282 postos de combustíveis que apresentaram volumes de comercialização abaixo da estimativa feita pelo sistema de monitoramento da Receita Estadual que, além das informações habitualmente existentes na base de dados, leva em conta o que é coletado pela fiscalização em trabalho de campo.

Ao todo, 112 auditores estão envolvidos na operação e o objetivo é a identificação de infrações tributárias. Nos postos, eles farão a verificação de estoque de combustível sem documento fiscal, venda de combustível cuja entrada ocorreu sem o pagamento do imposto e falta de emissão de documento fiscal na venda de combustíveis.

Prisões — Mais de 50 policiais civis da Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriam, ontem, 14 mandados judiciais no âmbito da segunda etapa da operação Pane Seca.

A ação aconteceu em Curitiba, na Região Metropolitana e em Guaratubal. Os alvos eram suspeitos de envolvimento direta ou indiretamente com a fraude no abastecimento de combustível descoberta na primeira etapa da Pane Seca, no fim de semana, quando seis pessoas foram detidas.