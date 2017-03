OMS alerta para surto de sarampo na Europa

Bélgica — Mais de 500 casos de sarampo já foram reportados apenas este ano na Europa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A diretora regional da entidade, Zsuzsanna Jakab, declarou que “a situação preocupa, já que o continente europeu registrou avanços nos últimos dois anos para eliminar o sarampo”. A transmissão do vírus já foi interrompida em dois terços dos 53 países da região, mas continua endêmica em 14 nações. A maioria dos novos casos de sarampo foi confirmada em sete países, incluindo alguns dos mais ricos do continente: Alemanha, França, Itália, Polônia, Romênia, Suíça e Ucrânia. A Itália e a Romênia são as nações que mais concentram casos da doença, sendo que a maioria está em áreas com baixa cobertura de imunização. Só na Romênia, foram registrados 3,4 mil casos desde 2016, com 17 mortes. A OMS destaca que o número de infecções está subindo rapidamente na Europa, sendo que nesses sete países o índice de imunização da segunda dose da vacina contra o sarampo é de menos de 95%. A agência da ONU pede aos países europeus para tomarem medidas que levam ao fim da transmissão da doença.

Muro

Estados Unidos — Os desafios geográficos e físicos, como o rio Grande e animais ameaçados, tornam difícil construir o “grande, belo muro” que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende colocar na fronteira com o México, disse nesta quarta-feira o secretário do Interior americano, Ryan Zinke. A construção do muro é “complexa em algumas áreas”, como no parque nacional Big Bend e ao longo do rio, que corre por quase a metade dos 3.200 quilômetros de fronteira, disse Zinke. Centenas de espécies de animais vivem dentro da área.

Proteção

Vaticano — Em pronunciamento na manhã de ontem no Vaticano, o papa Francisco cobrou ações urgentes para proteger os civis no Iraque. Ele afirmou que as forças envolvidas na batalha pela cidade de Mossul têm obrigação de proteger inocentes. Centenas de moradores foram mortos na região, dominada pelo grupo Estado Islâmico, no último final de semana. Francisco fez um pedido especial de paz no Iraque ao final de sua audiência geral semanal. O papa cumprimentou um grupo inter-religioso de iraquianos que acompanhava a cerimônia.

Sem volta

Reino Unido — A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse ontem no Parlamento que o Brexit é um “ponto sem volta”, após confirmar que o Reino Unido ativou o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que inicia as negociações para a retirada do país da União Europeia (UE). May afirmou que este é um momento “histórico” e que o governo respondeu à “vontade democrática” expressa pelo povo britânico no referendo de 23 de junho. Ela prometeu defender, “o mais rápido possível”, os direitos dos integrantes da Comunidade Europeia que vivem no Reino Unido.

Agressão

Equador — O candidato oposicionista à presidência do Equador, Guillermo Lasso, foi alvo de um ataque com paus e pedras na terça-feira, no estádio onde se disputou a partida de futebol entre Colômbia e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem, o ministro da Segurança equatoriano, César Navas, condenou o episódio. “Como ministro e militante rechaçamos todo ato de violência contra qualquer cidadão em nosso país. O Equador é uma nação com uma cultura de paz e não está acostumado a esse tipo de evento”, disse o ministro.