Movimento nacional contra o contrabando é lançado no Paraná

O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf), entidade membro do Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, realizou ontem o lançamento da campanha de alcance nacional “O Brasil que nós queremos”. O objetivo é celebrar a união de forças entre o a sociedade civil e os governos em todas as áreas mas, principalmente focado no combate ao contrabando.

Durante o evento, o presidente do Idesf, Luciano Barros, antecipou dados do estudo que comprova que o combate ao contrabando de cigarros, setor mais afetado pelo problema, pode aumentar a arrecadação de estados e da União “Dados preliminares do estudo já nos mostram que se o governo federal combater apenas o mercado ilegal de cigarros, é possível aumentar a arrecadação em até 35%, o que significaria um incremento de até R$ 2 bilhões ao ano” afirmou Barros.

Após o lançamento da campanha foi realizada uma ação de destruição de produtos apreendidos. Todos os meses a Receita Federal de Foz do Iguaçu destrói cerca de 180 toneladas somente em cigarros contrabandeados do Paraguai.