Curitiba ganha nova base da Polícia Militar

O governo do Estado e a prefeitura de Curitiba firmaram, ontem, em solenidade no Paço da Liberdade, acordo para a instalação de uma nova base da Polícia Militar na Capital. O efetivo da 1ª Companhia do 12º Batalhão da PM ficará no prédio que abrigava a a sinagoga Francisco Frischmann, ao lado da Praça Santos Dumont, entre as ruas Cruz Machado e Saldanha Marinho, no centro da cidade. O acordo foi firmado no dia do aniversário de Curitiba.

O governador ressaltou que a instalação desta base, num local estratégico, é uma reivindicação antiga dos moradores e comerciantes do centro para aumentar a segurança da região. “Eles precisam de mais segurança e da presença permanente da polícia. O quartel bem no centro da cidade vai atender a essa necessidade garantir uma segurança melhor e mais ostensiva aos curitibanos”, disse. “É mais um presente para a cidade”, disse o prefeito Rafael Greca.