Pacientes do Hospital do Idoso têm dia com cães e palhaços

Bichos e palhaços: aniversário, sorrisos e cantoria (foto: Franklin de Freitas)

Pacientes do Hospital do Idoso Zilda Arns, no Pinheirinho, tiveram uma tarde ontem, aniversário do hospital e de Curitiba. Voluntários dos grupos Tutores do Riso e Amigo Bicho promoveram atividades com os internos e familiares, fazendo alguns saírem dos leitos para sorrir e cantar.

Os primeiros a chegar foram os palhaços cantores dos Tutores do Riso, que percorreram os quartos tocando violão e acordeão. Pacientes acompanhavam as músicas com palmas, balanços do corpo e até dançando. Outros apenas com o olhar emocionado de quem não consegue se expressar de outra maneira. “Eles trazem felicidade para aquelas pessoas que precisam sorrir. É maravilhoso”, avaliou Eliane Derio Pedroso, que aguardava o marido sair de cirurgia.

Em seguida, foi a vez dos cães da organização não governamental Amigo Bicho levar alegria e descontração aos idosos. Os animais foram levados para o jardim do hospital, onde pacientes puderam brincar com eles. “Ao passar pelos corredores, já percebemos mudança. A alegria dos animais vai contagiando”, disse Marisa M. Ayres, que participa da ong.