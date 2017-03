Criador da Amazon vira 2ª pessoa mais rica do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Jeff Bezos, 53, criador e presidente-executivo da Amazon, se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com levantamento da agência Bloomberg. O patrimônio dele soma US$ 75,6 bilhões, superando a fortuna do agora terceiro colocado, o também americano Warren Buffet, 86, de US$ 74,9 bilhões. Apenas neste ano, a fortuna de Bezos cresceu US$ 10,2 bilhões, alimentada pelo alta das ações da Amazon, que avançaram 16% desde o início de 2016. De 2015 para cá, os papéis da gigante do varejo (que está adentrando cada vez mais em novos terrenos, como a produção de filmes e séries) acumulam valorização de 181%. Neste ano, o patrimônio de Bezos só cresceu menos do que o de Mark Zuckeberg (do Facebook, com ganho de US$ 11,4 bilhões) e dos US$ 18,4 bilhões de Wang Wei, criador da S.F. Express, líder em transporte na China. O líder no levantamento da Bloomberg é Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, com US$ 85 bilhões. O brasileiro mais bem colocado na lista é Jorge Paulo Lemann (24º), com US$ 29,1 bilhões.