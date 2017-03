Policial e preso são feridos em luta dentro de carro na marginal Tietê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil e um suspeito de roubo ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira (29), após entrarem em luta corporal dentro de um carro da polícia na marginal de Tietê, perto da ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo. A confusão aconteceu por volta das 10h30, quando dois policiais levavam o suspeito a uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda (zona oeste). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no caminho, o preso reagiu e tentou tomar a arma do policial, que foi atingido. O suspeito, que tinha sido preso em flagrante por roubo de veículo, porte ilegal de arma e resistência, também foi baleado na disputa. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, enquanto o policial foi para o Hospital das Clínicas. O estado de saúde dos dois não foi informado. A Secretaria de Segurança não soube informar se o preso estava algemado durante o percurso. Segundo a pasta, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento administrativo para apurar o ocorrido. O caso também foi registrado no 33º DP (Pirituba).