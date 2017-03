Governo anuncia fim de desoneração da folha para quase todos os setores

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Para cobrir o rombo adicional de R$ 58,2 bilhões no Orçamento, o governo anunciou nesta quarta-feira (29) o fim da desoneração da folha de pagamento para quase todos os setores beneficiados. O benefício será mantido apenas para construção civil e obras de infraestrutura, transporte rodoviário, metroviário e ferroviário coletivo de passageiros e empresas de comunicação. A expectativa é uma arrecadação de cerca de R$ 4,8 bilhões com essa medida neste ano. O Ministério da Fazenda também conta com R$ 10,1 bilhões da retomada de concessões de três usinas hidrelétricas. O governo também vai acabar com a isenção de IOF em operações de crédito para cooperativas de crédito, para arrecadar mais R$ 1,2 bilhão. Com isso, o corte no Orçamento será de R$ 42,1 bilhões.