Justin Bieber curte praia antes de show no Rio e segurança rouba a cena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber resolveu não perder tempo depois de sua chegada ao Brasil, na madrugada desta quarta-feira (29), e já visitou as praias cariocas, com um modelito não muito adequado para o passeio: uma calça de moletom vermelha e tênis. Mas foi sua companhia que chamou a atenção da internet. O cantor foi até a praia de Ipanema e, apesar de exibir o tanquinho e as tatuagens, acabou sendo ofuscado por seu segurança. Quem acompanhou Justin foi o policial civil Ricardo Herter, que também é piloto de helicóptero. No Twitter, várias pessoas fizeram brincadeiras com a beleza de Ricardo. "Dispenso o Justin Bieber. Agora o segurança: Olá, tenho interesse", brincou uma internauta. Houve até quem dissesse que o galã é o novo "policial da federal". Depois do dia de praia, Justin se apresenta na Praça da Apoteose, às 21h. Ele estará em São Paulo para dois shows, no sábado (1) e no domingo (2).