Aeroporto Afonso Pena teve circulação de 70,9 milhões de pessoas

Afonso Pena: maiss que a população da França (foto: Franklin de Freitas)

Desde 2004 até este mês, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), viu circular pelo seu terminal nada menos que 70,9 milhões de passageiros, e mais de 862 mil aeronaves descendo ou subindo. Como comparação, seria como se toda a população da França, e mais um pouco, tivesse circulado pelo Afonso Pena nesse período.

Os dados fazem parte de um inédito banco de dados online que o Ministério dos Transportes acaba de disponibilizar ao público. O Sistema Hórus, um inédito banco de dados online com informações de movimentação e infraestrutura de 303 aeroportos regionais, domésticos e internacionais em operação no Brasil, foi lançado ontem, na programação do International Brazil Air Show (IBAS).

Esta é a primeira vez que o governo federal disponibiliza um sistema para consulta pública com um raio-x da infraestrutura, operação e desempenho dos aeroportos do País — do terminal com maior movimentação, Guarulhos, com 36 milhões de passageiros em 2016, aos pequenos do interior do Brasil, como Irecê (BA), que registrou 22 passageiros no mesmo período.

O novo sistema Hórus disponibiliza acesso aos dados de movimentação de passageiros e aeronaves de 2004 até hoje, além de informações de infraestrutura aeroportuária, desempenho, gestão e operação dos terminais.