Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1916 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta (29), em Suzano (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 25 milhões. Os números sorteados foram: 03, 09, 18, 23, 50 e 52. Pela quina, 100 apostas ganharam R$ 23.094,50. Outras 5.478 apostas levaram R$ 602,26 pela quadra.

QUINA

O concurso 4346 da Quina também acumulou. Os números sorteados foram: 01, 15, 52, 63 e 74. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 8.186,76 Terno - 3 números acertados - 4.225 apostas ganhadoras, R$ 139,86 Duque - 2 números acertados - 114.919 apostas ganhadoras, R$ 2,82

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1492 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25. Veja o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 880.277,49 14 acertos - 296 apostas ganhadoras, R$ 1.830,10 13 acertos - 12.094 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 164.409 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 885.723 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números do concurso 05166 da Federal. Confira os prêmios principais: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 53754 - 350.000,00 2º - 73262 - 19.000,00 3º - 26313 - 16.000,00 4º - 48696 - 14.000,00 5º - 33249 - 12.012,00