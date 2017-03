Produtor de Justin Bieber diz que fará música com Anitta

Anitta tem dado dicas sobre seu próximo single nas últimas semanas, mas ainda não revelou muitos detalhes. Na última terça-feira, a cantora publicou um vídeo no Stories do Instagram dizendo que terá "clipe novo" e "lançamento da turnê" nos próximos meses. Mas não foi só ela quem deu "spoilers" sobre a nova música. Durante entrevista à Rádio Disney exibida ao vivo no Facebook, o produtor de Justin Bieber, Maejor Ali, revelou que vai lançar uma música com Anitta.

Temer vira piada ao postar foto vendo jogo do Brasil

O presidente do Brasil, Michel Temer, virou piada nas redes sociais, ontem. Tudo começou depois que ele postou uma foto em que estava vendo o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai - o Brasil venceu por 3 a 0 e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2018. Imediatamente, internautas começaram a fazer piada com o presidente. "Legal você assistir ao jogo com a pessoas que gostam de você", falou um deles. Outro perguntou onde estava Marcela Temer, a primeira-dama. Um deles postou uma foto comparando Lula e Temer vendo o jogo - o primeiro fazia festa e estava com uma camisa autografada, o segundo estava sério e de terno. Ainda perguntaram se Temer toma banho de terno. Falaram ainda que o presidente estava apenas fazendo pose. Também disseram que "a imagem de Neymar na TV mostrava claramente a decepção da estrela da seleção com o governo Temer". E ainda houve ameaças: "Vai perder o cargo de presidente para o Tite".

Adolescente curitibana é escolhida para dançar com Justin Bieber

Não seria o sonho de qualquer criança ou adolescente dançar ao lado de Justin Bieber? Pois, uma curitibana de 13 anos vai realizar esse sonho. Ela foi uma das 12 crianças escolhidas para dançar com o astro nos shows do astro no Rio de Janeiro (ontem) e em São Paulo (nos dias 1º e 2 de abril). Em cada show, quatro crianças dançam. A adolescente curitibana Tammy Baccin, 13 anos, vai subir ao palco no show do dia 1º de abril. O cantor vem realizando o mesmo concurso desde o ano passado na turnê Purpose. "Resolvi participar desse concurso, que fiquei sabendo pela minha coreógrafa Ji Sambati, porque acreditávamos que eu teria alguma chance. Meus dados estavam de acordo com a proposta e o concurso envolve a dança, uma coisa que amo fazer e pratico com muita dedicação. E, é claro, quem não gostaria de dançar com Justin Bieber? Hahah", vibra Tammy. Agora, Tammy se prepara para viajar a São Paulo e ainda conhecer o seu astro.

Escritor João Gilberto Noll morre aos 70 anos em Porto Alegre

Escritor reconhecido e admirado muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, João Gilberto Noll teve sua morte confirmada pela família na manhã de ontem. As causas não foram divulgadas. Autor de quase duas dezenas de livros, vencedor de cinco Prêmios Jabuti, Noll ganhou notabilidade nos anos 1980 com trabalhos, especialmente contos, profundos e marcantes, como "O Cego e a Dançarina", "Hotel Atlântico" e "Harmada" (1993). "Descanse, mestre. O Brasil perdeu hoje um dos seus grandes escritores", escreveu no Facebook o escritor Carlos Henrique Schroeder. "Noll e seus sujeitos deslocados sempre estiveram à frente do seu tempo." Ricardo Lisias também usou as redes sociais para comentar a perda, que classificou como gigantesca."Não tenho dúvidas de que ‘Alguma coisa urgentemente’ é o melhor conto publicado no Brasil desde 1982", escreveu.

Criador da Amazon vira segunda pessoa mais rica do mundo

O americano Jeff Bezos, 53 anos, criador e presidente-executivo da Amazon, se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com levantamento da agência Bloomberg. O patrimônio dele soma US$ 75,6 bilhões, superando a fortuna do agora terceiro colocado, o também americano Warren Buffet, 86, de US$ 74,9 bilhões. Apenas neste ano, a fortuna de Bezos cresceu US$ 10,2 bilhões. Só perdeu para o de Mark Zuckeberg (do Facebook, com ganho de US$ 11,4 bilhões) e dos US$ 18,4 bilhões de Wang Wei, criador da S.F. Express, líder em transporte na China. O mais rico do mundo é Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, com US$ 85 bilhões.

Níver do dia

Warren Beatty

ator norte-americano

80 anos