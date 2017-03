Favorito, Kei Nishikori é eliminado do torneio de Miami

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O japonês Kei Nishikori, que era o mais alto cabeça de chave no Masters 1.000 de Miami, foi eliminado do torneio na tarde desta quarta-feira (29) ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, para o italiano Fabio Fognini. O asiático era favorito sobretudo em razão da diferença no ranking mundial. Ele é o quarto colocado da listagem da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e Fognini, o 40º.

Na semifinal, o italiano enfrentará o vencedor do duelo entre Rafael Nadal e o norte-americano Jack Sock, que jogam na noite desta quarta (29). Em confronto brasileiro na chave de duplas, Marcelo Melo e Lukasz Kubot passaram às semifinais ao vencer Bruno Soares e Jamie Murray por 2 a 1.