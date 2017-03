Coritiba perde para o Londrina, mas se classifica em 2º lugar

Germano comemora o gol do Londrina: Coritiba perdeu (foto: Gustavo Oliveira / Divulgação / Londrina EC)

O Coritiba perdeu para o Londrina por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em Londrina. A partida era válida pela 11ªe última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. E definiu os confrontos da próxima fase. Havia a perspectiva de um clássico entre Coritiba e Atlético, que não se confirmou.

As quartas de final começam neste fim de semana. A Federação Paranaense de Futebol deve definir nesta quinta-feira (29) a data e horário dos jogos. Isso se a tabela não for totalmente alterada, uma vez que o J. Malucelli ainda será julgado e pode perder 16 pontos.

Com o resultado, o Coritiba terminou a primeira fase na 2ª posição, com 20 pontos. Foi beneficiado pela derrota do Cianorte (1 a 0) para o Prudentópolis. Já o Londrina ficou em 5º, com 16 pontos, e garantiu a vaga – a classificação não estava 100% assegurada antes dessa rodada.

PRÓXIMOS JOGOS

Classificado em 2º lugar, o Coritiba vai enfrentar o Cascavel, que ficou em 7º na primeira fase. O time da capital tem a vantagem de disputar o duelo de volta no Couto Pereira. Já o Londrina, 5º colocado, pega o J. Malucelli, 4º colocado. Os outros jogos das quartas de final serão Paraná x Atlético e Cianorte x Prudentópolis.

Se o J. Malucelli for punido, todos os confrontos mudam. Nesse caso, aí sim, o Coritiba enfrentaria o Atlético. O Londrina pegaria o Prudentópolis, e os outros jogos seriam Paraná x Rio Branco e Cianorte x Cascavel.

ESTATÍSTICAS

Nessa nova “gestão”, após a demissão de Paulo Cesar Carpegiani, o técnico Pachequinho completou seu 7º jogo à frente do Coritiba. Nos outros, foram 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. O treinador havia vencido três jogos em seguida antes da partida de quarta-feira.

ESCALAÇÃO

Em condições normais, apenas um dos coxas-brancas que entrou em campo é titular atualmente: o goleiro Wilson. Mas o clube acumulou desfalques por lesão em todas as posições e ainda perdeu o volante Alan Santos, suspenso. Assim, o técnico Pachequinho usou uma linha 100% reserva – embora alguns, como o zagueiro Walisson Maia, o volante Edinho e os laterais Dodô e Carlinhos, já tivessem sido titulares.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times se alternaram em chances de gol no começo da partida. Primeiro, o Londrina fez Wilson trabalhar; Depois, o Coritiba assustou o goleiro César e assim por diante. Depois dos 8 minutos, as chances dos coxas-brancas rarearam. E o time da casa levou perigo principalmente em bolas cruzadas à área. Mas o gol não saiu. “O ataque do Londrina é muito rápido”, disse o lateral-direito Dodô. “E nós temos que esperar a oportunidade para fazer o gol”.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Coritiba perdeu o atacante Léo Santos. Ele levou um cartão amarelo aos 2 minutos. Aos 9, ele agarrou a camisa de Igor Bosel, levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Em seguida, Pachequinho trocou Thiago Lopes pelo volante Fabrício. O Londrina respondeu colocando dois jogadores ofensivos, o meia Rafael Gava e o veterano atacante Brandão nos lugares do volante França e do meia Fabinho.

Deu resultado. Aos 23 minutos, o árbitro deu pênalti de Carlinhos em Brandão. Um minuto depois, o volante Germano cobrou e abriu o placar. O Coritiba tentou reagir, colocando o atacante Índio no lugar do meia Kady. Depois, Daniel – que estreava no time da capital – entrou em lugar de Edinho. Mas não deu resultado. Os coxas-brancas ainda correram risco de levar mais gols.

LONDRINA 1 x 0 CORITIBA

Londrina

César; Igor Bosel, Marcondes, Matheus e Ayrton; França (Brandão), Germano, Robinho e Fabinho (Rafael Gava); Yaya (Marcinho) e Paulo Rangel. Técnico: Claudio Tencati

Coritiba

Wilson; Dodô, Walisson Maia, Márcio e Carlinhos; Edinho (Daniel), Thiago Lopes (Fabrício), Tiago Real e Kady (Índio); Léo Santos e Filigrana. Técnico: Pachequinho

Gols: Germano (24-2º),

Cartões amarelos: Léo Santos, Carlinhos

Expulsão: Léo Santos (9-2º),

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Renda: R$ 54.773,00

Público: 2.466 (pagante), 3.105 (total)

Local: Estádio do Café, em Londrina, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Igor Bosel cruza. Paulo Rangel recebe e finaliza. Wilson defende e Walisson Maia evita o rebote

3 – Filigrana cruza, Léo Santos cabeceia e o goleiro defende. Após escanteio, Kady bate cruzado. A bola vai fora

4 – Yayá tenta o gol, Wilson dá rebote e Germano chuta em cima da zaga

6 – Filigrana recebe pela direita e arremata cruzado, mas para fora

8 – Kady bate de longe. A bola assusta e sai

14 – Após cruzamento para a cara do gol, Rangel encosta na bola, mas não consegue mandar a gol

20 – Após cruzamento, Paulo Rangel cabeceia à queima-roupa e Wilson defende

24 – Paulo Rangel bate a gol. A bola desvia na zaga e sai rente à trave. Após o escanteio, Marcondes cabeceia com perigo, mas para fora

36 – Filigrana gira em cima de um marcador e chuta no canto, mas sem força. O goleiro cai e defende

SEGUNDO TEMPO

7 – Yaya passa por Carlinhos e bate a gol. Wilson pega

12 – Robinho bate a gol e Wilson defende. Fabinho fica com a sobra e cruza. Wilson pega

14 – Paulo Rangel cabeceia para baixo e Wilson defende

23 – Paulo Rangel cai na área em disputa com Carlinhos. O árbitro marca pênalti

24 – Gol do Londrina. Germano cobra o pênalti rasteiro, no canto

35 – Após cruzamento, Brandão cabeceia para fora

38 – Walisson Maia falha e Bruno Rangel, na sequência, perde grande chance. O árbitro anula o lance, marcando impedimento

41 – Após cruzamento, Paulo Rangel desvia na 1ª trave. Germano não chega a tempo de completar

42 – Brandão recebe na cara de Wilson e toca para fora