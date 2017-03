Paraná vence e quase elimina o Atlético do Paranaense

Renatinho comemora o gol da vitória: artilheiro do Paraná foi revelado na base do Atlético-PR (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense, nessa quarta-feira (dia 29) à noite, na Vila Capanema, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time rubro-negro esteve perto de ser eliminado da competição. Até os 40 minutos do segundo tempo, estava na 9ª colocação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. Nos minutos finais da rodada dessa quarta-feira, o Rio Branco marcou o gol da vitória sobre o Foz, placar que derrubou a equipe do Interior para a 10ª colocação, salvou o time do Litoral do rebaixamento e jogou o Atlético para o 8º lugar.

O Tricolor já tinha o primeiro lugar garantido antes mesmo dessa última rodada e entrou em campo no clássico apenas para cumprir tabela.

Nas quartas de final, o Paraná vai enfrentar o oitavo colocado, o Atlético-PR. No entanto, a tabela da próxima fase será totalmente modificada se o J.Malucelli for punido com a perda de 16 pontos no STJD. Nesse caso, o Paraná enfrentaria o Rio Branco no mata-mata. O Atlético jogaria com o Coritiba. O problema é que o julgamento no STJD ainda não tem data marcada.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

ARTILHEIRO

O meia Renatinho, 25 anos, revelado na base do Atlético-PR, fez o gol do Paraná. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols em 13 jogos. O jogador também é o goleador do Paranaense, com 5 gols, empatado com Kleber (Coritiba) e Getterson (J.Malucelli).

FATOR CAMPO

O Paraná não perdeu na Vila Capanema em 2017. Já são oito vitórias e um empate em casa. Como visitante, o Atlético somou na temporada 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

SÉRIE INVICTA

O Paraná soma agora nove jogos sem perder. A última derrota foi em 21 de fevereiro – 2 a 1 para o Londrina, no Café. O Atlético estava invicto há seis jogos – a última derrota havia ocorrido para o Foz, em 4 de março.

NOVA VILA

Desde que a Vila Capanema foi reinaugurada, em 2006, ocorreram 13 confrontos entre Paraná e Atlético no local. Até agora, foram 6 vitórias do Furacão, 4 do Tricolor e 3 empates.

RETROSPECTO

No total da história do clássico, foram 34 vitórias do Furacão, contra 27 do Tricolor. Outros 27 duelos terminaram empatados.

WAGNER LOPES

O técnico Wagner Lopes completou 17 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

AUTUORI

O técnico Autuori completou 74 jogos no Atlético, com 31 vitórias, 19 empates e 24 derrotas.

ESCALAÇÃO DO PARANÁ

Wagner Lopes não contava com cinco suspensos (Diego Tavares, Brock, Kaike, Gabriel Dias e Alex Santana) e com três lesionados (Igor, Vitor Feijão e Matheus Carvalho). O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. A novidade foi o zagueiro Rayan improvisado na lateral-esquerda e as estreias de Pedro Bortoluzo (ex-São Paulo) e de Robson (que retornou de empréstimo ao São Paulo).

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

Autuori não tinha Carlos Alberto, Grafite e Pablo, todos lesionados. Ele manteve o esquema tático 4-2-3-1, utilizado desde o início de 2016 por ele no clube. A novidade foi a estreia do atacante croata Eduardo da Silva.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético tomou a iniciativa, conseguiu marcar avançado e dificultar a saída de bola do Paraná. O time rubro-negro foi melhor no início e levou algum perigo em três jogadas, mas sem nenhuma chance de gol. O Paraná só deu sinais de reação depois dos 30 minutos. A única grande oportunidade do primeiro tempo foi para o Tricolor, aos 40: Renatinho cruzou e Airton, livre, cabeceou perto.

SEGUNDO TEMPO

O jogo recomeçou equilibrado e com mais jogadas ofensivas das duas equipes. Aos 13, a primeira substituição no Paraná. Saiu Bortoluzo e entrou o meia Biteco. O Paraná melhorou no jogo e passou a levar perigo. Aos 15, Weverton fez grande defesa e evitou o gol do Tricolor, em finalização de Airton. O gol do time da casa saiu aos 20 minutos. Robson cruzou e Renatinho cabeceou. Aos 22, a primeira troca no Atlético: saiu Crysan e entrou Coutinho. Aos 29, saiu Gedoz e entrou Rossetto. Aos 34, saiu Lucho e entrou João Pedro. O Atlético partiu para o desespero no final, mas levou pouco perigo.



PARANÁ 1 x 0 ATLÉTICO-PR

Paraná: Léo; Junior, Airton, Artur e Rayan; Jhony, Zezinho, Felipe Alves, Renatinho (Leandro Vilela) e Robson (Nathan); Pedro Bortoluzo (Biteco). Técnico: Wagner Lopes

Atlético: Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Lucho (João Pedro), Nikão, Felipe Gedoz (Rossetto) e Crysan (Douglas Coutinho); Eduardo da Silva. Técnico: Paulo Autuori

Gols: Renatinho (20-2º),

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Jonathan, Gedoz, Paulo André (A). Zezinho, Renatinho (P)

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz

Público: 7.181 pagantes (8.041 total)

Renda: R$ 161.735,00

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

9 – Gedoz bate escanteio. Thiago Heleno sobe e marca o gol com a mão. O árbitro anula.

17 – Lucho dá bom passe para Eduardo da Silva, que chuta perto, ao lado.

24 – Gedoz cobra escanteio. Thiago Heleno cabeceia para fora.

25 – Cruzamento perigoso de Junior. Weverton corta.

35 – Falta. Gedoz cruza com perigo. Bortoluzo corta.

40 – Falta. Renatinho cruza. Airton entra livre e cabeceia muito perto.

Segundo tempo

12 – Robson invade a área e chuta. A zaga bloqueia.

15 – Biteco levanta a bola na área. Airton finaliza e Weverton fez grande defesa.

20 – Gol do Paraná. Robson faz a jogada pela esquerda e cruza para segunda trave. Renatinho cabeceia no canto.

45 – Escanteio. Weverton foi para a área para tentar o cabeceio. A bola chega até ele, que finaliza para fora.