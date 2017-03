Com sete campeões da Copinha, Fla empata com Volta Redonda e segue invicto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o único ainda invicto no Campeonato Carioca. O time manteve a marca na noite desta quarta-feira (29) ao empatar por 1 a 1 com o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Os gols de mais um jogo esvaziado nas arquibancadas foram marcados por Felipe Vizeu e Luan. O rubro-negro entrou em campo com uma equipe reserva, sendo sete jogadores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016: o goleiro Thiago, o zagueiro Léo Duarte, o volante Ronaldo, os meias Matheus Sávio e Lucas Paquetá, além dos atacantes Cafu e Felipe Vizeu. No próximo domingo, o Flamengo -11 pontos- encara o Fluminense pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio. O clássico será realizado, às 16h (de Brasília), em Cariacica (ES). No mesmo dia e horário, o Volta Redonda -sete pontos-, que ainda sonha com a classificação, pega o Macaé, no Moacyrzão. Em um jogo equilibrado e com ações das duas equipes, o Volta Redonda teve uma boa oportunidade aos 5min desperdiçada por Marcelo. No entanto foi aos 17min que o time construiu a jogada mais bonita. Luã Lucio recebeu cruzamento de três dedos e soltou um balaço para o gol de Thiago. A bola explodiu no travessão rubro-negro. Apesar da ousadia do Volta Redonda, o Flamengo saiu na frente do placar. Aos 36min, Ronaldo lançou Cafu, que dominou bem na área e tocou para trás. Felipe Vizeu bateu com categoria no alto para completar com estilo a bela jogada tramada pelos garotos rubro-negros. Perseguido pela torcida rubro-negra, o atacante Marcelo Cirino tenta reescrever a sua história na Gávea. A missão é difícil, mas ele quase conseguiu um passo importante para reconquistar os torcedores pouco depois de entrar em campo. Aos 14min do segundo tempo, cortou para a perna esquerda, puxou para a direita e acertou um belo chute. O goleiro Douglas Borges fez grande defesa e impediu o gol. O Flamengo não ampliou o placar e pagou o preço por isso. Aos 16min, os donos da casa cobraram falta lateral. Luan subiu sozinho no meio da defesa rubro-negra e testou firme para balançar as redes de Thiago. Os dois times ainda tiveram outras oportunidades, mas o placar não foi mais modificado. Principal promessa do rubro-negro, o atacante Vinicius Júnior atraiu o público no Raulino de Oliveira. Ele teve uma atuação discreta na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda na preliminar. O placar de 3 a 2 pelo Campeonato Carioca sub-20 foi comemorado pela torcida com muitas selfies ao lado do jogador de 16 anos na tribuna do estádio. Vinicius Júnior ainda não estreou no profissional, mas a vida mudou bastante. O jovem de origem humilde já experimenta a fama. Basta passar para que sejam pedidos autógrafos e fotos. VOLTA REDONDA Douglas Borges; Henrique, Luan, Mailson e Cristiano; Pablo, João Cleriston, Marcelo e Diego Souza (Gustavo); Pipico (Caio) e Luã Lucio (Pedro Rosa) T.: Felipe Surian FLAMENGO Thiago; Rodinei, Léo Duarte, Donatti e Renê; Ronaldo, Cuéllar e Mancuello (Lucas Paquetá); Matheus Sávio (Leandro Damião), Cafu (Marcelo Cirino) e Felipe Vizeu T.: Zé Ricardo Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães Cartão amarelo: Ronaldo (F) Gols: Felipe Vizeu (F), aos 36 min do 1º tempo; Luan (V), aos 16 min do 2º tempo