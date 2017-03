Rodada define confrontos das quartas. Veja quem pega quem

Paraná Clube 1 x 0 Atlético. Londrina 1 x 0 Coritiba. PSTC 1 x 0 J. Malucelli. Toledo 0 x 2 Cascavel. Prudentópolis 1 x 0 Cianorte. E Rio Branco 1 x 0 Foz. Essa rodada magra de gols decidiu os classificados e as posições dos confrontos das quartas-de-final.

Os classificados são Paraná (1º, com 28 pontos), Coritiba (2º, com 20), Cianorte (3º, com 20), J. Malucelli (4º, com 19), Londrina (5º, com 16), Prudentópolis (6º, com 15), Cascavel (7º, com 14) e Atlético (8º, com 12).

Classificado em 1º lugar, o Paraná vai enfrentar o Atlético. O Coritiba pega o Cascavel. O Cianorte pega o Prudentópolis. E J. Malucelli x Londrina será o último confronto.

As quartas de final começam neste fim de semana. A Federação Paranaense de Futebol deve definir nesta quinta-feira (29) a data e horário dos jogos. Isso se a tabela não for totalmente alterada, uma vez que o J. Malucelli ainda será julgado e pode perder 16 pontos.

Se o J. Malucelli for punido, todos os confrontos mudam. Nesse caso, o Coritiba enfrentaria o Atlético. O Londrina pegaria o Prudentópolis, e os outros jogos seriam Paraná x Rio Branco (atual 9º colocado) e Cianorte x Cascavel.

REBAIXAMENTO

O Toledo tinha chance de evitar o descenso, mas perdeu para o Cascavel e terminou a fase com 8 pontos em 11 jogos. Acabou em 11º lugar e foi um dos rebaixados, ao lado do PSTC (12º, com 8 pontos).