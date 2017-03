Botafogo empata sem gols com Ferroviária e avança às quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo recebeu a Ferroviária, nesta quarta-feira (29), às 21h45, no estádio Santa Cruz. Um empate garantia o time na próxima fase. E foi exatamente esse resultado que o time conseguiu. Um empate sem grandes emoções e sem gols foi suficiente. Agora, o clube visita o Corinthians na Arena Corinthians pelas quartas de final. Ituano só empata com Red Bull Brasil e não avança às quartas SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano recebeu o Red Bull Brasil nesta quarta-feira (29), no estádio Novelli Júnior, às 21h45, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Precisava de uma vitória e de uma derrota do Botafogo diante da Ferroviária. Nenhum dos dois resultados aconteceu. Em Itu, o time só ficou no empate com o Red Bull Brasil, por a 0 a 0, em partida pouco movimentada. Audax perde de virada e é rebaixado para a segunda divisão SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André derrotou de virada, nesta quarta-feira (29), às 21h45, em Osasco, o Audax e, com o resultado, conseguiu a permanência na série A do ano que vem e ainda rebaixou o adversário. A campanha do Audax foi surpreendemente negativa -em 2016 o clube sagrou-se vice-campeão Paulista. São Bento vence fora de casa o Mirassol e escapa do rebaixamento SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento visitou o Mirassol nesta quarta-feira (29), às 21h45, no Estádio Municipal de Mirassol e conseguiu superar o time mandante por 1 a 0, gol do atacante Ricardo Bueno, principal peça do time. Com o triunfo, o clube conseguiu o que parecia impossível no meio do campeonato: escapou do rebaixamento, com 13 pontos. O Mirassol, por sua vez, com mais uma derrota, foi de sensação do início do torneio a frustração com uma sequência de sete partidas sem vitórias nas últimas rodadas.