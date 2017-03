Coritiba perde, mas mantém vice-liderança e pegará Cascavel nas quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba visitou o Londrina com time reserva, nesta quarta-feira (29), pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, e perdeu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Germano, aos 25 minutos do segundo tempo. Apesar da derrota, o time alviverde contou com combinação de resultados para manter a vice-liderança, com 20 pontos, e pegará o Cascavel, sétimo colocado, nas quartas de final. Logo no começo do segundo tempo, Léo Santos, do Coritiba, deu bobeira e foi expulso por acúmulo de cartões amarelos. A primeira advertência ocorreu no minuto inicial da etapa e a outra, seis minutos mais tarde. Com um a menos, a equipe sucumbiu frente ao adversário, também classificado. O Londrina, que foi a 16 pontos com o triunfo, ficou na quinta posição e, na próxima fase, enfrentará o JMalucelli, que terminou em quarto.