Protesto interdita pista principal da Radial Leste em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes bloqueiam na manhã desta quinta-feira (30) a pista principal da Radial Leste, no sentido centro de São Paulo. Por volta das 6h30, o grupo carregando faixas com frases como "Fora Temer" e pedidos de moradia popular caminhavam pela via próximo à estação Belém do Metrô. A Polícia Militar disse que os manifestantes fazem parte da União dos Sem-Teto da Favela, mas não soube informar o número de pessoas que participam do protesto. Agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Trânsito) estão no local orientando os motoristas.