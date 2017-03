Concessionárias irão pagar despesas médicas de acidentes em São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Bernardo do Campo (ABC Paulista) vai cobrar as despesas hospitalares das concessionárias que levarem vítimas de acidentes em rodovias aos hospitais municipais. Elas só estarão isentas do pagamento caso a pessoa seja morador da cidade. Apesar da proposta do Executivo ter sido aprovada por unanimidade pelos vereadores da cidade, ela ainda não foi sancionada. O valor a ser cobrado terá como base as tabelas do SUS (Sistema Único de Saúde) e da AMB (Associação Médica Brasileira). Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), a cidade não deixará de atender nenhuma pessoa que precise do serviço de saúde, mas os custos médicos e hospitalares serão enviados às concessionárias que levarem o paciente aos hospitais municipais. "Já são cobrados pelas concessionárias pedágios e impostos por seus serviços. Então, é uma justiça econômica. Além disso, é cuidado a mais com a nossa população que precisa também do equipamento público", falou o prefeito.