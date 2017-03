Resultado final das eleições na Bulgária confirma vitória dos conservadores

O resultado oficial definitivo das eleições gerais antecipadas na Bulgária, realizada no último domingo (25), foi anunciado nesta quinta-feira e confirma a vitória do partido conservador e populista Gerb, com 32,6%, seguido pelo partido social-democrata BSP, com 27,2%. A informação é da Agência EFE.

Segundo dados da Comissão Central Eleitoral da Bulgária, a aliança "Patriotas Unidos", integrada por três partidos nacionalistas e com forte discurso xenofóbico, foi o terceiro grupo mais votado, com 9,1% dos votos.

O quarto partido da Câmara, com pouco menos de 9%, é o Movimento de Direitos e Liberdades (DPS), da minoria turca, enquanto o novo partido "Volya", de um conhecido magnata, ficou em quinto lugar, com 4,1%.

A participação no pleito, o terceiro desde 2013, foi de 54,1% do eleitorado.

Assim, o Gerb, liderado duas vezes pelo ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, ficará com 95 das 240 cadeiras do Parlamento, o BSP com 80, os nacionalistas com 27, o DPS com 26, e o Volya com 12.

O resultado apresenta um cenário complicado para a formação de governo, já que não há maioria clara e as chances de o Gerb montar uma coalizão são pequenas.

O BSP se recusa a fazer acordo com os conservadores, que também rejeitaram coalizão tripartite com socialistas e ultranacionalistas.

Os "Patriotas Unidos", por sua vez, se ofereceram como possíveis aliados tanto dos socialistas quanto dos conservadores.

De fato, o Gerb e os nacionalistas superam as 121 cadeiras necessárias para uma maioria parlamentar.

Parvan Simeonov, um analista político búlgaro, disse hoje (30), em entrevista, que essa coalizão é a "mais provável"