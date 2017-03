Assinantes da versão impressa recebem Folha e 'Estado' nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os assinantes da versão impressa da Folha de S.Paulo na Grande São Paulo e em algumas cidades do interior paulista recebem nesta quinta-feira (30) uma embalagem contendo, além de sua edição diária, um exemplar do jornal concorrente "O Estado de S. Paulo". Da mesma maneira, assinantes do "Estado" recebem a Folha. Trata-se de uma ação publicitária promovida pela B3, nova companhia que nasce a partir da combinação de atividades entre a BM&FBovespa e a Cetip. O negócio de R$ 12 bilhões foi anunciado no primeiro semestre do ano passado e aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no dia 22 deste mês. "Essa iniciativa vem falar do benefício da combinação de duas grandes organizações, que vai gerar uma companhia maior, com mais valor e ganhos exponenciais para o mercado", diz Luciano Deos, diretor-presidente do GAD, consultoria responsável pelo desenvolvimento da marca da empresa resultante da união entre BM&FBovespa e Cetip e pela campanha de lançamento. "Por isso pensamos em juntar duas grandes forças da mídia para mostrar qual é a força da combinação", afirma Deos. OUTRAS INICIATIVAS A ação publicitária desta quinta-feira se soma a outras iniciativas inovadoras já desenvolvidas em edições anteriores da Folha, como a impressão de um anúncio gigante para a Embraer, equivalente a 20 páginas de jornal, para homenagear o Dia do Aviador, e a edição pintada de azul para marcar o Dia Mundial da Água na campanha da Ambev. O jornal também já abrigou anúncios com dobraduras que saltam ao folhear as páginas, para marcas como Claro e Volkswagen, além de páginas com aromas para a marca O Boticário. De acordo com Marcelo Benez, diretor-executivo comercial do jornal, "casos como estes reforçam a importância, o impacto e o dinamismo do jornal como ferramenta publicitária". "Para a Folha, é uma satisfação contribuir para o sucesso deste projeto histórico", diz o executivo.