Curitiba registra a menor temperatura do ano nesta madrugada com 12 graus

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O friozinho voltou a Curitiba. Esta madrugada de quinta-feira,30, entre 4 e 5 horas, os termômetros registraram 12º na cidade. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), essa foi a a menor temperatura registrada neste ano. Até então, a mais baixa temperatura tinha sido em 21 de março, quando a mínima chegou a 12,3ºC no mesmo horário.

Além do ar mais gelado desta quinta-feira, o dia seguirá com muita nebulosidade nas regiões dos Campos Gerais, de Curitiba e do litoral. No comecinho da manhã foi registrado garoa na Serra do Mar e nas praias do Paraná.

Já no interior do Estado, o amanhecer foi acompanhado de muito sol. As temperaturas mínimas ficaram mais baixas nas regiões centro-sul, Campos Gerais e metropolitana de Curitiba. Nesta madrugada a menor temperatura do Paraná foi registradada em São Mateus do Sul, no sul do estado, onde fez 11,3ºC.

Apesar da manhã gelada, ao longo do dia, o tempo deve ficar quente e seco no interior do Paraná, com mais nebulosidade e até chuviscos na Região de Curitiba e nas praias. A variação significativa das temperaturas deve continuar em diferentes regiões do estado.

À tarde, a previsão de tempo bastante seco, com baixos índices de umidade relativa do ar principalmente no oeste e na faixa norte do Estado.