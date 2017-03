Atriz que fez tia Vivian em 'Um Maluco no Pedaço' reclama de reunião do elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A internet vibrou nesta segunda-feira (27), depois que o ator ​Alfonso Ribeiro publicou em seu Instagram uma foto de um encontro do elenco da série "Um Maluco no Pedaço". Mas nem todo mundo gostou da reunião. A atriz Janet Hubert, que interpretou a tia Vivian nas três primeiras temporadas do humorístico, usou as redes sociais para criticar os ex-colegas. "Nunca haverá uma reunião verdadeira de 'Um Maluco no Pedaço'. Eu não tenho interesse em ver qualquer uma dessas pessoas desse jeito", escreveu em seu Facebook. Depois de dizer que Alfonso Ribeiro, o Carlton, sempre foi capacho de Will Smith, o protagonista da série, Janet esclareceu que não estava ofendida pela foto. "Mas isso me motivou a tentar publicar meu livro de memórias sobre os bastidores do programa", disse. Em 1993, a atriz deixou "Um Maluco no Pedaço" e foi substituída por Daphne Reid. Ela chegou a dizer ao portal americano "TMZ" em 2011 que Will Smith é um "babaca".