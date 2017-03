Bom e barato, feijão vira salada saborosa em aula-show da chef Gabriela Carvalho

Queridinho dos brasileiros, o feijão não precisa ser sempre aquela combinação em caldo com outro clássico da culinária nacional, o arroz. Na realidade, até pode continuar a dobradinha. Mas de uma forma inusitada. Foi o que mostrou a chef Gabriela Carvalho, que realizou na quarta-feira (29) uma aula-show no Armazém e no Sacolão da Família da Vila Sandra, no CIC. A ação integra a Sabores de Curitiba, uma programação especial da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em comemoração aos 324 anos de Curitiba.

Gabriela, que é reconhecida por seus pratos saudáveis e inventivos, desembarcou da unidade móvel de segurança alimentar da Secretaria, uma van equipada com cozinha, bem antes do horário da aula-show e foi diretamente às duas unidades da Prefeitura para escolher, fresquinho, parte dos ingredientes que seria usado em sua salada fria de grãos com frutas e ervas.

Do Armazém da Família, a chef selecionou o sal, o óleo, a pimenta e o vinagre que seriam usados no prato. No Sacolão da Família, Gabriela escolheu o tomate, a cebola roxa e a salsinha, além de algumas frutas, como pêra, limão, maçã e caqui. Apenas os carros-chefes do prato, os feijões preto, carioquinha e vermelho, já tinham sido selecionados anteriormente no Armazém, cozidos e guarnecidos para o preparo da receita.

Depois era hora da chef voltar à van da Secretaria, equipada com um cooktop de duas bocas, um forno convencional, um micro-ondas e uma geladeira, para preparar todos os ingredientes e, às 16 horas em ponto, dar início a apresentação, que teve a participação de frequentadores do Armazém e do Sacolão, bem como de moradores do bairro e até de pessoas de outras partes da cidade.

Benefícios

Gabriela iniciou a aula-show expondo os benefícios que o feijão traz para o organismo e também os cuidados na hora do preparo. “Para incrementar qualquer salada e colocar mais nutrientes no prato, o feijão é sempre uma excelente opção, pois o grão contém proteína e vitaminas”, salientou a cozinheira.

Ela lembrou, no entanto, que para que o organismo humano possa absorver todos os nutrientes do feijão, é preciso fazer o pré-preparo correto do alimento. “Você sabia que o feijão tem enzimas e que, para reduzir a chance da fermentação natural dele, evitando os gases, temos que deixa-los de molho?”, explicou.

De acordo com ela, o pré-preparo consiste em lavar o grão, depois deixá-lo entre 8 e 12 horas (de um dia para outro) e depois cozinhar. “Pronto! Ele já pode ser usado na receita”, completou Gabriela.

Depois era hora da tão esperada orientação da chef sobre o preparo da sala fria de grãos com frutas e ervas. “O feijão, por ser acessível e barato, é a base do prato, que é enriquecido pelas frutas e temperos, como a salsinha e a hortelã picadas, mas também é possível usar muitos outros grãos como arroz, ervilha, lentilha, trigo e cevada”, contou Gabriela.

Misturado todos os ingredientes e finalizado o prato, com óleo, hortelã, limão, pimenta e sal a gosto, os participantes da aula-show puderam experimentar a salada de grãos e a aprovação foi de todos. “Nunca imaginei que fosse combinar tão bem o feijão com as frutas. Nunca tinha comido ele deste jeito”, disse a técnica contábil Silene de Oliveira, 52 anos, que semanalmente faz compras no Sacolão da Vila Sandra.

A aposentada Gelita dos Santos, 73 anos, também gostou a receita e garante que irá preparar para a família. “É um prato leve e tem um sabor muito bom. Acho que lá em casa todos vão gostar”, afirmou.

A cozinheira Jade Marques, 23 anos, veio do bairro Novo Mundo só para assistir a aula de Gabriela. “Sou fã do trabalho dela e quando soube que a Prefeitura teria uma aula-show com a chef não pensei duas vezes em vir”, recordou a jovem, que não vê a hora de preparar a salada apresentada. “Ficou muito saborosa, além de ser muito nutritiva”, frisou.

Sabores de Curitiba

Até 8 de abril, chefs de restaurantes estrelados da capital estão dando dicas de receitas em feiras, Armazéns e Sacolões da Família, hortas e mercados da Prefeitura, dentro da programação da Sabores de Curitiba, em celebração aos 324 anos da capital. “Estamos mostrando à população que é possível, sim, se alimentar com qualidade, criatividade e de forma saudável”, destacou o secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi.

Gabriela Carvalho ficou encantada em participar da apresentação. “Foi uma experiência única estar próximo da população, passar dicas e orientações nutricionais e também conhecer de perto o Armazém e o Sacolão da Família”, contou ela, que surpreendeu-se com a variedade e qualidade dos produtos vendidos nas duas unidades da Prefeitura.

Ainda na quarta-feira, às 19 horas, foi realizada uma aula-show com Delio Canabrava. O cozinheiro fez sua apresentação na Feira Noturna do Hugo Lange.

A programação continua, na próxima sexta-feira (31/03), com a chef Joy Perine, às 11h30, no Mercado Regional Cajuru; e com Zico Garcez, às 19 horas, na Feira da Praça da Ucrânia.

Confira a programação até o próximo dia 8 de abril:

31/03 – Sexta-feira

11h30 - Aula-show com Joy Perine

Local: Mercado Regional do Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1.880, Cajuru, próximo ao terminal Capão da Imbuia)

19h - Aula-show com Zico Garcez

Local: Feira da Praça da Ucrânia (entre as ruas Padre Agostinho e Padre Anchieta, Bigorrilho)

01/04 - Sábado

10h30 - Aula-show com Kauê Henrique

Local: Feira Livre do Alto da Glória (Rua Alberto Bollinger, entre as ruas Augusto Stresser e Itupava, Alto da Glória)

12h - Aula-show com Lênin Palhano

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1.865. Entradas Sete de Setembro, Avenida Presidente Affonso Camargo, Rua da Paz e Rua General Carneiro)

02/04 - Domingo

10h30 - Aula-show com Celso Freire

Local: Feira Livre da Praça 29 de Março, Mercês

08/04 – Sábado

10h30 - Aula-show com Eva dos Santos

Local: Feira Orgânica do Passeio Público (Rua Presidente Faria esquina com Rua Carlos Cavalcanti, Centro).