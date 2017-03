Antiga sinagoga será novo Centro de Operações da Polícia Militar

O prefeito Rafael Greca, o governador do Paraná, Beto Richa, e o presidente da Comunidade Israelita do Paraná, Charles London, assinaram nesta quarta-feira (29/03) o termo de cessão de uso do prédio onde funcionava a antiga Sinagoga Francisco Frischmann, no Centro. O local receberá o novo Centro de Operações da Polícia Militar.

O novo quartel da PM, que receberá três companhias, fica na Praça Santos Dumont, com acesso pelas ruas Cruz Machado e Saldanha Marinho. A assinatura do termo de cessão de uso fez parte das comemorações dos 324 anos de Curitiba, completados nesta quarta-feira. A assinatura foi no Paço Municipal, a primeira sede da Prefeitura de Curitiba. Durante toda a tarde desta quarta-feira, o prefeito trabalhou no Paço Municipal.

“Esta assinatura, para a transformação da antiga sinagoga da comunidade israelita em sede de três companhias da Polícia Militar, é um ato de resgate do nosso Centro, que não vai ser mais uma cracolândia, vai ser lugar de moradia para as famílias curitibanas. Um lugar de tranquilidade", disse Greca.

O governador Beto Richa também destacou que a parceria do Estado, município e Comunidade Israelita vai levar mais segurança para a região central. “Vai atender a um antigo desejo dos moradores, dos comerciantes e frequentadores do Centro. A presença permanente da polícia garante uma segurança mais ostensiva para os curitibanos”, afirmou o governador.

Para o presidente da Comunidade Israelita, Charles London, a presença do quartel trará tranquilidade para todos que transitam pelo Centro. “O grande resultado desta parceria é a possibilidade de resgate da região, de revitalização do Centro, dando segurança para quem trabalha e mora na região”, disse London.

De acordo com o prefeito, as obras devem começar dentro de 15 dias. A Prefeitura fará a revitalização da praça Santos Dumont, em frente à antiga sinagoga.

