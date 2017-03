Massa vê Mercedes em vantagem, mas crê que Ferrari pode vencer com Vettel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Massa fez um balanço geral da primeira prova da temporada da F-1, disputada no último final de semana, na Austrália, e afirmou que a Ferrari já demonstrou que pode bater a Mercedes em situação normal de corrida, ainda que veja o time alemão um pouco na frente dos italianos. "A Mercedes ainda é superior por alguns décimos, mas Vettel demonstrou saber aproveitar qualquer erro", afirmou o brasileiro em sua coluna no Motorsport.com. Na Austrália, Vettel se aproveitou de uma falha de estratégia da Mercedes com o pole position Lewis Hamilton para vencer, mas também demonstrou um ritmo forte, sem o qual não estaria em posição de roubar a ponta do inglês. Massa se mostrou animado em relação ao rendimento da Williams na primeira prova do ano. "Na corrida, o melhor rendimento depois de Mercedes, Ferrari e Red Bull foi o meu", observou o piloto, que terminou a prova na sexta colocação. "Tive boas sensações com o carro na pré-temporada e elas se confirmaram em Albert Park. Certamente dá para melhorar o carro, mas ele nasceu bem. Entrei na classificação sem muita referência [após ter tido problemas elétricos em um dos treinos livres e de ter sido atrapalhado por uma bandeira vermelha causada por seu próprio companheiro no último treino antes da definição do grid], mas deu tudo certo. Honestamente, me surpreendi muito com o tempo do Grosjean [que se classificou em sexto, à frente do brasileiro], não esperava, mas em relação a nossa performance fiquei contente." Na corrida, Massa se livrou rapidamente da Haas do francês e fez uma corrida solitária para chegar em sexto. "Acredito que conseguimos o melhor resultado possível com nosso carro. Foi um bom início, com pontos importantes e um sexto lugar que conseguimos com mérito." A segunda etapa do mundial de F-1 será disputada dia 9 de abril, na China.