Paranaenses se classificam para a chave principal dos 16 e 18 anos em Curitiba

Foi definindo nesta quarta-feira os classificados do qualificatório do Circuito Nacional Infanto-Juvenil de Tênis das categorias 16 anos feminino e 16 e 18 anos masculino. O quali contou com 59 partidas disputadas nas quadras do Clube Curitibano, em Curitiba.

Na categoria 16 anos masculino avançaram para a chave principal os tenistas João Duleba (PR), Eduardo Bronzetti (PR), Eduardo Stephanes (PR), Pedro Boscardin Dias (SC), Benjamin Poli (SC), Andre Dias (SP), Luis Reis (DF) e Joaquim Almeida (PA). No feminino as classificadas foram as tenistas Paola Campigotto (PR), Thais Maciel (PR), Ana Saeki (RS) e Ana Sbalchieiro (SC).

Já na categoria 18 anos masculino, Caio Gruber (PR), Bruno Sábio (PR), Andre Russo (SP), Rubens Neto (SP), João Marçal (SP) e Lucas Dini(MG) venceram a final do quali.

Chave principal inicia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira inicia a chave principal do Circuito Nacional Infanto-Juvenil de Tênis das categorias 16 e 18 anos nas categorias masculino e feminino no Clube Curitibano, em Curitiba. A competição inicia as 8h30 com 45 jogos da primeira rodada de simples e 32 de duplas.

Os destaques na categoria 16 anos masculino são primeiro e o segundo do ranking brasileiro, o paulista Rafael da Silva e o baiano Natan Gentil. Campeão da seletiva do Circuito Nacional em São Paulo e da Copa São Paulo, Rafael enfrenta na primeira rodada o paranaense Eduardo Bronzetti. Já Natan encara o mineiro Alec Lichter.

Na categoria 16 anos feminino a cabeça de chave número 1, a goiana Nalanda Teixeira duela contra a gaúcha Rafaela Manfrin. Outro destaque na competição é a paranaense Julia Campos, que joga contra a gaúcha Sofia Mendonça.

Já na categoria 18 anos masculino os destaques são para os paulistas Pedro Cordeiro e Alberto Mello. Primeiro colocado no ranking brasileiro, Pedro enfrenta o paulista João Marçal, que se classificou do quali. Cabeça de chave número dois da competição, Alberto Mello encara o amazonense Guilherme Diniz.

Como as cabeças de chaves um, dois e três iniciam a competição na segunda rodada, o destaque no primeiro dia de competições da chave principal da categoria 18 anos feminino é a paulista Evelin Gouveia. A tenista de Bauru enfrenta nesta quinta-feira a catarinense Gabriela Azambuja.