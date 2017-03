Gustavo Scarpa deve começar fisioterapia nesta sexta

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em recuperação de uma fissura no pé direito, o meia Gustavo Scarpa não tem uma data certa para retornar aos campos, mas a volta ao dia a dia do Fluminense está mais próxima. Após alguns dias de recuperação na casa dos familiares, o camisa 10 deve deixar o interior de São Paulo e iniciar a fisioterapia a partir desta sexta-feira (31). O jogador sofreu uma lesão em partida diante do Madureira, no dia 25 de fevereiro, mas um diagnóstico mais preciso só foi conhecido dias depois. Inicialmente, o problema vinha sendo tratado como uma pancada, mas exames mais detalhados foram feitos após as dores no local não regredirem. Com o pé engessado, Gustavo Scarpa foi liberado e tem sido acompanhado à distância pelo departamento médico tricolor. Agora, ele vai passar por um processo de fortalecimento do local, com exercícios de fisioterapia e musculação. Principal jogador do atual elenco, Scarpa renovou contrato com o Fluminense até 2020. O clube chegou a recusar uma oferta do Palmeiras, que acenou com R$ 20 milhões para a compra de 50% de direitos econômicos do meia.