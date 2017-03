Dorival rasga elogios a Ponte Preta, mas vê Santos confiante no mata-mata

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior acredita que o Santos terá o adversário mais difícil em relação aos grandes de São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe santista encara a Ponte Preta em dois jogos e decidirá a vaga para a semifinal na Vila Belmiro. "Acho que a Ponte é uma equipe que se reinventa muito fácil, a todo momento cria um fator novo. Modificam alguns nomes mas mantém o mesmo nível de trabalho. A cada ano essa equipe consegue uma superação e alcança um equilíbrio que a mantém como uma melhores do estado e também do país", afirmou Dorival. Além de Santos e Ponte, os confrontos terão Palmeiras x Novorizontino; Corinthians x Botafogo-SP e São Paulo x Linense. Apesar de exaltar a Ponte Preta, Dorival Júnior destaca que o seu time entra confiante para a fase mata-mata. Após alguns tropeços, principalmente nos clássicos (perdeu os três), a equipe santista vem embalada com três vitórias -diante de São Bento, Santo André e Novorizontino. "Já havia falado que com o retorno de todos dificilmente não aconteceria o equilíbrio da equipe, foi assim desde o jogo do Peru. Tivemos nesse intervalo uma derrota para o Palmeiras, onde poderíamos ter vencido, mesmo reconhecendo o adversário. O Santos voltou a criar como vinha criando, jogar com equilíbrio, e agora entra um momento decisivo com a confiança de que tenhamos bons jogos com o padrão que a equipe vinha apresentando", disse. "Uma campanha que foi crescendo aos poucos, melhorando. Tivemos problemas, pontos que nos custaram muito caro. Acho que é um pouco aquém com relação ao que imaginávamos, mas com uma recuperação muito boa, um fator que nos motiva a entrarmos com uma fase decisiva assim. Enfrentamos uma equipe que fez uma campanha muito semelhante a nossa, agora passaremos uma prova grande contra uma equipe que também teve crescimento no campeonato", concluiu. Os horários e datas das quartas de final serão definidos nesta quinta-feira, depois de reunião na Federação Paulista de Futebol. O melhor colocado, somando -se os pontos de todas as fases, vai enfrentar a equipe com a quarta melhor colocação na semifinal.