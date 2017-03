Fusão entre BM&FBovespa e Cetip gera nova empresa, a B3

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa resultante da fusão de BM&FBovespa e Cetip se chamará B3. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30), uma semana após o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a junção das empresas. Edemir Pinto, presidente da BM&FBovespa e que seguirá à frente da nova companhia até o fim de abril, afirma que, com a fusão, a empresa se torna a quinta maior Bolsa do mundo. O valor de mercado da nova companhia é de US$ 13 bilhões, diz. No fim de abril, Gilson Finkelsztain, presidente da Cetip, assumirá a B3. Apesar da aquisição, que ficou em quase R$ 13 bilhões, os executivos da companhia afirmaram que pretendem reduzir rapidamente o endividamento da empresa. Parte da aquisição foi financiada com a venda de ações da BM&F detinha da americana CME. A empresa também emitiu debêntures e pediu empréstimo com vencimento em um ano. A meta é que a dívida bruta represente uma vez a geração de caixa anual da empresa (Ebitda).