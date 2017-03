PF cumpre mandados de busca e apreensão na Assembleia de Alagoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF deflagrou na manhã desta quinta (30), uma operação para apurar fraudes na folha de pagamentos da Assembleia Legislativa de Alagoas. Realizada em parceria com o CGU (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União), a chamada Operação Sururugate também investiga indícios de que beneficiários do programa Bolsa Família constavam da folha de pagamento da assembleia. As informações são da Agência Brasil. Segundo a CGU, durante as investigações iniciais foram identificadas falhas de controle na folha de pagamentos do órgão legislativo. Entre as irregularidades estão a subdeclaração de informações da Relação Anual de Informações Sociais; acumulação ilegal de cargos, empregos públicos e benefícios sociais em desacordo com a lei; e pagamentos a servidores após registro de óbito. As investigações apontaram que, somente entre 2010 e 2013, a Assembleia pagou cerca de R$ 15 milhões a indivíduos cadastrados em programas sociais do governo federal. A operação conta com a participação de cerca de 80 auditores da CGU e policiais federais que cumpriram mandados de busca e apreensão na Diretoria Financeira e de Recursos Humanos. Os envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de participação em organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.