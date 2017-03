Santos abre as quartas do Paulista; São Paulo fará 2 jogos no Morumbi

GUILHERME SETO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Ponte Preta abrirão as quartas de final do Campeonato Paulista. Após o Conselho Técnico da Federação Paulista realizado nesta quinta-feira (30) com as oito equipes classificadas para a segunda fase da competição, ficou definido que o time de Dorival Júnior enfrenta a Ponte Preta neste sábado (1º), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas No mesmo dia, o Corinthians pega a Ponte Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em jogo marcado para as 18h30. As duas partidas terão transmissão do Premiere, por pay-per-view. Já Palmeiras e São Paulo jogam no domingo (2). O time tricolor enfrenta o Linense, às 16h, enquanto a equipe de Eduardo Baptista encara o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 19h. O jogo do São Paulo terá transmissão da Globo. Já o duelo do Palmeiras passará no SporTV. A Federação Paulista de Futebol anunciou que os dois jogos entre São Paulo e Linense serão realizados no Morumbi. Como terminaram na liderança de seus grupos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos fazem o segundo jogo como mandante. As partidas de volta das quartas de final começam na sexa-feira com o duelo entre Palmeiras e Novorizontino, às 21h, no Pacaembu. No sábado, às 16h, São Paulo encara o Linense. No domingo (9), no Itaquerão, o Corinthians recebe o Botafogo. A última partida das quartas de final será o duelo entre Santos e Pontes Preta, que está marcado para as 20h, no Pacaembu. QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA - Sábado, 1º de abril 16h - Ponte Preta x Santos, no Moisés Lucarelli, em Campinas 18h30 - Botafogo x Conrinthians, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto - Domingo, 2 de abril 16h - Linense x São Paulo, no Morumbi, em São Paulo 19h - Novorizontino x Palmeiras, no Dr. Jorge Ismal de Biasi, em Novo Horizonte - Sexta-feira, 7 de abril 21h - Palmeiras x Novorizontino, no Pacaembu - Sábado, 8 de baril 16h - São Paulo x Linense, no Morumbi, em São Paulo - Domingo, 9 de abril 16h - Corinthians x Botafogo, na Arena Corinthians, em São Paulo - Segunda, 10 abril 20h - Santos x Ponte Preta, no Pacaembu, em São Paulo