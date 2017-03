Midnight Oil se apresenta em Curitiba no dia 27 de abril

(foto: Reprodução)

Curitiba se prepara para receber uma apresentação exclusiva da banda Midnight Oil. Ícone dos anos 80, a banda se apresenta em Curitiba, depois de 20 anos, no dia 27 de abril (quinta-feira) no Teatro Positivo. The Great Circle 2017 World Tour trará para o público o line-up clássico do grupo e traçará um círculo pelo nosso planeta superaquecido durante seis meses, começando e terminando com shows em Sydney. Será a primeira turnê do Midnight Oil em 15 anos e sua maior turnê desde os anos 80, quando viajaram por todo o planeta para os lançamento de seus clássicos álbuns dos anos 90, 10-1, Diesel & Dust e Blue Sky Mining, que juntos venderam mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

A turnê coincidirá com o lançamento de um conjunto de CD remasterizados chamados The Full Tank, com todos os álbuns e EP existentes do Midnight Oil, além de um conjunto com quatro CD e oito DVD, intitulado The Overflow Tank, que incluirá mais de 14 horas de material inédito e raro. A banda também revelou o lançamento de sua primeira coleção completa de vinil, com todos os álbuns remasterizados no Abbey Road Studios.

O Midnight Oil é mais do que apenas uma banda de rock'n roll. Em 2017 eles vão, finalmente, voltar ao ponto onde todos eles começaram, com esta turnê especial. O círculo permanece intacto.



Midnight Oil

Entre os anos 80 e a primeira década do novo século, o Midnight Oil saiu da Austrália para ganhar o mundo, transformando-se em uma das referências do rock´n roll mundial, não só pela qualidade de seu som, mas também pela força de suas ideias. Suas fortes convicções políticas, sua defesa das principais causas ambientais e dos direitos do povo aborígene transformaram seus hits em hinos, seus shows em eventos que ressuscitaram a mítica do espírito contestador e inconformista do rock’n roll.

Fundada em 1972, como The Farm (o grupo mudou o nome para Midnight Oil em 76), a banda lançou 13 álbuns entre 1978 e 2002 (ano do lançamento de seu último trabalho, Capricornia), esteve no topo das paradas em todo o mundo, fez turnês por todos os continentes e viveu momentos memoráveis, como quando se apresentou para um público estimado em mais de 1 bilhão de pessoas no encerramento das Olimpíadas de Sidney, em 2000. Após a turnê de lançamento do último álbum e a saída do vocalista Peter Garrett (que deixou a banda para seguir uma carreira política em tempo integral), o Midnight Oil decidiu encerrar suas atividades.

No dia 17 de fevereiro deste ano, porém, em uma coletiva de imprensa realizada no porto de Sidney, a banda anunciou uma nova turnê mundial - The Great Circle 2017 World Tour. A turnê passará pelo Brasil, América do Norte, Europa e Nova Zelândia, antes de retornar à Austrália para um encerramento memorável. Além disso a banda relançará toda a sua obra, incluindo um CD/DVD de material inédito e raro.

A passagem pelo Brasil começa no dia 25 de abril em Porto Alegre, onde a banda se apresenta no Pepsi On Stage. Depois eles passam por Curitiba (Teatro Positivo) no dia 27 de abril, dia 29 de abril em São Paulo (Espaço das Américas), dia 30 de abril no Rio de Janeiro (Vivo Rio) e dia 2 de maio em Brasília (Net Live). A turnê brasileira do Midnight Oil é mais uma realização da MOVE CONCERTS. Em Curitiba a produção e realização é da RW 7 Production & Entertaiment em parceria com a MOVE CONCERTS.



"The Great Circle 2017 World Tour", a nova turnê

Chegou a hora... o retorno do Midnight Oil. Das praias do norte de Sydney para as ruas de Manhattan, eles criaram uma história de parar o trânsito, criar paixões inflamadas, influenciar fãs inspirados e ardorosos em todo o mundo. Assistir ao Midnight Oil ao vivo é experimentar o poder transcendente do rock’n roll. Sua música faz você sentir, suas letras fazem você pensar, e o impacto combinado ao vivo no palco faz você querer se envolver.

The Great Circle 2017 World Tour trará para o público o line-up clássico do grupo e traçará um círculo pelo nosso planeta superaquecido durante seis meses, começando e terminando com shows em Sydney. Será a primeira turnê do Midnight Oil em 15 anos e sua maior turnê desde os anos 80, quando viajaram por todo o planeta para os lançamento de seus clássicos álbuns dos anos 90, 10-1, Diesel & Dust e Blue Sky Mining, que juntos venderam mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Qualquer pessoa com um conhecimento passageiro da cultura australiana sabe o básico da história de Midnight Oil. Eles são os pós-punks incendiários que evitavam programas de TV pop e optaram por forjar uma audiência cativa e engajada através de clássicos como "Back On The Borderline", "Bus To Bondi" e "Do not Wanna Be The One". Eles são os inovadores musicais que transformaram polêmicas sobre alta tecnologia em sucessos como "Power & The Passion", "U.S. Forces" e “When The Generals Talk". Eles são os ativistas engajados em várias campanhas por justiça social, expressas em canções como "The Dead Heart", "Redneck Wonderland", "Beds Are Burning" e no protesto durante sua participação na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2000, quando usaram ternos que compunham a palavra SORRY. Eles são os humanistas comprometidos e ambientalistas, que compuseram hinos como "Blue Sky Mine", "Forgotten Years" e "Say Your Prayers", além de uma série de protestos que envolveram desde uma mina de urânio perto do Parque Nacional Kakadu, na Austrália, até parar o trânsito no centro de Manhattan, para protestar contra o derramamento de óleo do Alasca, por um navio da Exxon.

A turnê coincidirá com o lançamento de um conjunto de CD remasterizados chamados The Full Tank, com todos os álbuns e EP existentes do Midnight Oil, além de um conjunto com quatro CD e oito DVD, intitulado The Overflow Tank, que incluirá mais de 14 horas de material inédito e raro. A banda também revelou o lançamento de sua primeira coleção completa de vinil, com todos os álbuns remasterizados no Abbey Road Studios.

Em um mundo perigosamente aquecido, a voz do Midnight Oil tem hoje, claramente, uma relevância renovada; eles sempre foram uma banda que refletia "o tempo em que vivemos". Assim, suas letras e música ressoam, mais do que nunca, importantes nestes dias em que atravessamos momentos tão cruciais para a humanidade e o planeta.

O Midnight Oil é mais do que apenas uma banda de rock'n roll. Em 2017 eles vão, finalmente, voltar ao ponto onde todos eles começaram, com esta turnê especial. O círculo permanece intacto.

Serviço:

Midnight Oil turnê The Great Circle 2017

Dia: 27 de abril (quinta-feira)

Horário: abertura das portas de acesso 20h15; início do show 21h15

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba/PR) – (41) 3317-3107

Link de vendas: http://www.diskingressos.com.br/evento/5467

Ingressos: Setor Azul: R$360,00 (R$180,00 meia entrada); Setor Laranja: R$440,00 (R$220,00 meia entrada); Setor Verde: R$520,00 (R$260,00 meia entrada); Setor Amarelo: R$600,00 (R$300,00 meia entrada); Setor Rosa: R$680,00 (R$340,00 meia entrada); Setor Branco – esgotado; Setor Plateia VIP – esgotado.

Descontos especiais (50%) para: cartão fidelidade Disk Ingressos (para o titular e 1 acompanhante), programa de benefícios do Teatro Positivo (para o titular e 1 acompanhante), Associados OAB com carteirinha funcional - OAB/PR, Doador de Sangue, Estudante, Idoso, Portador de Necessidades Especiais, Portador de Câncer e Professor. Descontos não cumulativos. Não se aplicam sobre outros descontos concedidos por lei e a outras promoções.

Classificação: 16 anos. Menores acompanhados dos pais ou responsáveis.

Produção e realização: Move Concerts e RW 7 Production & Entertainment

Mais informações: https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment