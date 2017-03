Em tentativa de assalto a carro-forte, bandidos bloqueiam BR-376

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: PRF)

A BR-376, do quilômetro 298 ao 321, teve as pistas em ambos os sentidos totalmente interditadas no início da tarde desta quinta-feira (30).

A interdição que acontece entre Mauá da Serra (PR) e Ortigueira (PR), se deve a explosivos abandonados sobre a via, em uma tentativa de assalto a carro-forte. O esquadrão anti-bombas está se deslocando de Curitiba.

Segundo informações, a quadrilha formada por 10 homens armados, chegou a jogar pregos na rodovia e trocar tiros com a Polícia Rodoviária Federal.

Não há previsão de liberação,no momento.

