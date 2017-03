Perfeita para o clima de Curitiba, shopping recebe máquina de guarda-chuvas

Por mais que seja uma de suas características, o clima de Curitiba é imprevisível. Curitibano nato é aquele que sabe que pode chover a qualquer hora, por isso anda sempre com um guarda-chuva.

Mas para aqueles que se esquecem de sair de casa com o acessório, podem agora recorrer a um serviço diferente para não se molhar na chuva. Com o propósito de expandir a oferta de serviços e conveniências que oferece aos seus clientes, o Shopping Crystal conta agora com uma máquina de vendas de sombrinhas e guarda-chuvas. A vending machine Caiu do céu oferece sombrinhas de tamanhos variados, com valores entre R$ 20 e R$ 25, aceitando dinheiro e cartões.

“Essa é uma facilidade que oferecemos pensando na instabilidade do tempo em Curitiba. Quando começar aquela chuva, de repente, é só passar no piso do cinema, comprar o guarda-chuva e ficar sempre prevenido”, diz a gerente de marketing do estabelecimento, Claudia Osna Geber.

A vending machine Caiu do céu está instalada no Piso L1 do Shopping Crystal, que fica na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h. Mais informações no site www.shoppingcrystal.com.br.