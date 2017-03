Homem suspeito de maltratar a própria mãe é preso em Umuarama

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

30/03/17 às 14:24 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem de 44 anos, suspeito de maltratar a própria mãe, foi preso em flagrante na quarta-feira (29), por investigadores do Grupo de Diligências Especiais (GDE), da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama. O suspeito foi detido em sua residência, no Jardim Bandeirantes, Zona Norte da cidade, no momento em que chegava em casa.

Através de denúncias anônimas, a polícia descobriu que a idosa de 69 anos, vivia em condições precárias. Investigações apuraram que ela era obrigada a ficar o dia todo sentada em uma cadeira do lado externo da casa, pois era proibida de entrar. Como não tinha acesso ao banheiro, era obrigada a fazer suas necessidades fisiológicas no quintal.

A equipe policial constatou que a vítima estava sem alimentação e possuía apenas um litro de água para tomar banho e beber, durante o dia.

