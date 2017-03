Adolescentes rendem funcionários em princípio de tumulto na Fundação Casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de internos da Fundação Casa Jatobá rendeu oito funcionários em um princípio de rebelião, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a instituição, a situação foi controlada rapidamente e os servidores libertados sem ferimentos. O tumulto teve início por volta das 10h, quando os adolescentes estavam em sala de aula. A Fundação Casa afirmou que os jovens foram para cima dos funcionários, que acabaram rendidos por cerca de 40 minutos. Eles não chegaram a fazer qualquer tipo de exigência. Segundo a assessoria da instituição, a situação foi controlada pelos próprios funcionários da unidade. Os jovens envolvidos passarão por uma comissão de avaliação disciplinar para avaliar possíveis penalidades -a comissão é formada por servidores de várias áreas do próprio centro socioeducativo. A corregedoria da fundação abriu uma sindicância para apurar as causas do tumulto. Localizada na região da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, a instituição tem capacidade para 64 jovens e abrigava 56 adolescentes.