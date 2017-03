Cobradora usava cartão isento para se apropriar de dinheiro da passagem

(foto: Divulgação)

Uma cobradora de ônibus de Curitiba foi detida nesta quinta-feira (30/03), pela Guarda Municipal, por se apropriar de valores pagos em dinheiro por passageiros na estação-tubo onde trabalha, no Centro. A cobradora foi levada para prestar depoimento no 1º Distrito no Centro da Cidade.

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) detectou que a cobradora usava um cartão de isento para liberar a catraca para o passageiro e se apropriava do dinheiro que ele pagava pela passagem. O cartão usado para girar a catraca é do marido da cobradora, que é motorista de ônibus.

A Urbs tem intensificado as auditorias no sistema de bilhetagem para verificar usos indevidos de cartões. O sistema identifica usos repetitivos de cartões-transporte nas mesmas catracas. “Esse foi um caso que começou com a auditoria do sistema de bilhetagem e foi confirmado pelas câmeras de monitoramento da estação-tubo e, posteriormente, por um fiscal à paisana no local”, disse o gestor de Fiscalização do Transporte, Amilton Daemme.

A Urbs vai enviar o relatório da situação e o boletim de ocorrência para a empresa responsável pela contratação da cobradora. Em levantamento preliminar, foi detectado que o mesmo cartão de isento foi usado por pelo menos 60 vezes na sessão de trabalho da cobradora, em menos de dois meses.